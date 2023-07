Contrario a estar tranquila y feliz por la salida de Raquel Bigorra, de 49 años de edad, Bárbara Torres está sufriendo su estancia en La Casa de los Famosos México.

Los habitantes están preocupados y es que Bárbara Torres, de 52 años de edad, está experimentado drásticos cambios de humor a causa de su menopausia, la cual dicen también usa como estrategia.

Razón por la que Sergio Mayer, de 57 años de edad, le aplaudió la habilidad de hacer varios personajes dentro del reality show comentario que la hizo explotar.

La actriz comenzó a llorar y le echó en cara haberlo apoyado para que se quedara en La Casa de los Famosos México, por lo que Sergio Mayer le pidió hablar tranquilos ya que usa sus emociones y los hace quedar mal frente a cámaras.

Esto la molestó más pues asegura no es su culpa estar metiéndose pastillas para controlarse, a lo que Sergio Mayer respondió: “Si tú debes estar sedada para entrar aquí ese es tu problema, no el mío”.

Lo que causó que Bárbara Torres le dijera a sus compañeros que si la quieren nominar, no tiene problema.

“No lo estoy utilizando (el tema de la menopausia), no soy víctima de nadie, me pasa esto y no lo puedo controlar. Me caga llorar cuando no tengo ganas”

Bárbara Torres