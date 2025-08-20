La Casa de los Famosos México 2025 se prepara para enfrentar una nueva nominación, donde los integrantes de Cuarto Noche se encuentran más confiados.

Sin embargo, Galilea Montijo anunció que este miércoles 20 de agosto cambian las reglas de nominación en La Casa de los Famosos México 2025 y es que llegan los famosos cochinitos.

Galilea Montijo señaló que los cochinitos tendrán 12 mensajes diferentes que cambiarán las estrategias de los cuartos.

Elaine Haro cree que van a ser eliminados todos los de Cuarto Día de La Casa de los Famosos México 2025

Tras la eliminación de Ninel Conde, Cuarto Día se ha mostrado muy afectado y es que se han dado cuenta que no son los favoritos de La Casa de los Famosos México 2025.

Así lo demostró Elaine Haro -de 21 años de edad- y es que confesó que siente que van a ser eliminados todos los del Cuarto Día.

Y es que Elaine Haro siente que no son los queridos de La Casa de los Famosos México 2025, por lo que creen que si salen nominados serán ellos los que se irán.

Para Elaine Haro lo único que les queda a los del Cuarto Día es disfrutar el tiempo que les queda en La Casa de los Famosos México 2025.

Ya que de nada va a servir cualquier estrategia sino cuentan con el apoyo del público y cree que en este momento el Cuarto Noche es el más fuerte.

Elaine Haro les compartió a sus compañeros de Cuarto Día que para ella el público ya decidió a sus favoritos.

En ese sentido les destacó que más allá de estrategia y de las personas que salgan nominadas, el público salvará a quien quiere seguir viendo en La Casa de los Famosos México 2025.

Por su parte, Facundo -de 47 años de edad- destacó que la mayor estrategia que podrían hacer es repartir los puntos para que todo el cuarto saliera nominado.

Y es que no importa cuántos puntos se logren si todos están parejos.

Tras la noche de cine en La Casa de los Famosos México 2025, Elaine Haro les pidió a sus compañeros del Cuarto Día disfrutar más su estancia.

Y es que cree que se deberían enfocar en contar su vida y no hablar de estrategias o sobre a quién nominar.

El Cuarto Día decidió hablar sobre a quién extrañan del mundo exterior a un mes de que se encuentran encerrados en La Casa de los Famosos México 2025.

Alexis Ayala -de 59 años de edad- cree que el Cuarto Día se está nublando tras la salida de Ninel Conde y es que considera que era un pilar muy fuerte para algunas celebridades.

En ese sentido, Alexis Ayala considera que le dieron un fuerte golpe a Cuarto Día con la salida de Ninel Conde ya que no se lo esperaban.

Alexis Ayala considera que él es como el tiburón y consideró que van por buen camino con su estrategia.

Tras ver el cine, Alexis Ayala se mostró muy feliz y no dudo en mostrarse de esa manera frente a los integrantes de Cuarto Día.

Y es que Alexis Ayala considera que han hecho muy bien las cosas y han sabido atacar a Cuarto Día, porque se están desmoronando.

Hija de Facundo habla de la funa que está recibiendo su papá fuera de La Casa de los Famosos México 2025

Hija de Facundo habla sobre cómo es su papá fuera de las cámaras y de lo que les ha enseñado a ellos.

Valentina no dudó en opinar sobre la funa que está recibiendo su papá en La Casa de los Famosos México 2025.

En su conversación, Valentina confesó que sus amigas se burlan de la funa que esta recibiendo Facundo pues saben que podría ser más irreverente.

Así reaccionaron los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 a la noche de cine

La noche de cine se ha convertido en una oportunidad que tienen los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 para ver lo que está pasando.

Sin embargo, en está ocasión quedó exhibida algunas de las estrategias de Cuarto Día y Cuarto Noche.

Mientras que algunos habitantes no se toman personal lo que ven en la noche de cine, otros consideran que es clave para las nominaciones.

Y es que es una manera que los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 tienen para ver cómo se están viendo frente a las cámaras.

Cuarto Noche cree que Facundo se les ha acercado tras la salida de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México 2025

Integrantes del Cuarto Noche creen que Facundo se les ha acercado mucho en los últimos días.

Además creen que el hecho de que lo haya compartido su vida a través de fotos es para que tenga una mayor conexión con los televidentes.

Por lo que creen que Facundo puede ser muy fuerte o muy débil y por eso este cambiando de estrategia.

Aldo les ha estado diciendo que Facundo se ha estado pegando a ellos y hoy lo confirmaron con el cine.



La lectura del mueble durmiente Alexis está súper DLV y me encantó que Aldo le haya metido un p*tazo de realidad.



Aldo Mastermind 👼🔥#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/yi8X95LReU — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) August 20, 2025

En ese sentido, Cuarto Noche se sienten más fuertes que Cuarto Día por lo que quieren aprovechar esa ventaja en la nominación.

Y es que tratarán de darles la mayor cantidad de puntos posibles para seguir debilitándolos en La Casa de los Famosos México 2025.