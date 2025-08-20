Mar Contreras de 44 años de edad, aplicó la regla de los cinco segundos con pasta que se le cayó al suelo y se la dio a Priscila Valverde de La Casa de los Famosos México 2025 a comer como si nada.

La noche de cine con los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 exhibió en video de YouTube un mal manejo de Mar Contreras con los alimentos y Priscila Valverde fue la más afectada con genuina reacción a haber comido del suelo.

Priscila Valverde come de lo que se cayó al piso y fue Mar Contreras quien le dio el plato en La Casa de los Famosos México 2025

Un video en YouTube con la noche de cine presentada por conductores de La Casa de los Famosos México 2025 exhibió la película ‘Fetuccini alla terra’ protagonizado por Mar Contreras y Priscila Valverde de 25 años de edad.

La cinta proyectada en La Casa de los Famosos México 2025 dejó a Priscila Valverde del cuarto Día impactada debido a que se enteró que le dieron de comer con lo que se cayó al piso.

Priscila Valverde se entera que comió del piso en La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

En un lugar donde hay al momento 12 habitantes que se pasean con calzado sucio por toda la casa, Mar Contreras tuvo una acción que para nada le gustó a Priscila Valverde.

Y es que el video en YouTube muestra que Mar Contreras estaba sirviendo pasta con carne para la hora de la comida, pero el fettucini la traicionó y cayó un poco al piso en más de una ocasión.

Mar Contreras reacciona a su película en La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Ante ello, Mar Contreras aplicó la regla de los cinco segundos y tomó del piso la pasta que se le cayó diciendo “no se puede desperdiciar” para luego colocarlo en un plato.

“Chinga, se está cayendo la pasta ¡Ay no! esto no se puede desperdiciar (...)” Mar Contreras, cantante.

La misma acción fue replicada con la pasta que se volvió a caer al piso para colocarla en un plato y luego llamarle a Priscila Valverde y diciendole que su comida estaba lista.

Incluso, el video en YouTube muestra como Priscila Valverde le cuestiona a Mar Contreras sobre qué plato agarrar y esta le da el que tenía la pasta que se le cayó al piso.

Priscila Valverde comiendo pasta del piso en La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

El reclamo de Priscila Valverde a Mar Contreras por haberle dado comida del piso en La Casa de los Famosos México 2025 con video en YouTube

Priscila Valverde se enteró en la noche de cine en La Casa de los Famosos México 2025 que comió del piso porque Mar Contreras le dio ese plato y el reclamo no faltó.

Además de que Priscila Valverde no pudo evitar su cara de impacto, cuando terminó la proyección enseguida le reclamó a Mar Contreras preguntándole por que no se comió ella ese plato con ‘tierra’.

“¡Qué fuerte! Eso no se hace, se lo hubiera comido ella. Lo bueno es que mañana son las nominaciones. No Mar [Contreras] eso no se hace, entiendo que haya rivalidades, pero eso no se hace”. Priscila Valverde, modelo.

Incluso, durante la función que en todo momento mantuvo a Mar Contreras riéndose, le advirtió a Priscila Valverde “güey, no lo hice consciente, te lo juro”, pero no pudo evitar el reclamo.

Asimismo, la función de La Casa de los Famosos México 2025 expuso tanto a Mar Contreras que intentó decir que había limpiado el piso de la cocina y no estaba tan sucio como se pensaba.

“Había barrido y trapeado antes”. Mar Contreras, cantante.

