La participación de Alexis Ayala de 60 años de edad, en La Casa de los Famosos México 2025 ha provocado varias reacciones en redes sociales, incluyendo una mentada de Ana Brenda Contreras.

Un Alexis Ayala polémico ha sido destapado entre los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025, lo que también ha llevado a que le revivan sus romances anteriores con una red flag bien marcada.

¿No lo soporta? Ana Brenda Contreras ex de Alexis Ayala le da mentada de madre por sus acciones en La Casa de los Famosos México 2025

El último posicionamiento donde cuarto Día enfrentó a Alexis Ayala de cuarto Noche en La Casa de los Famosos México 2025 dejó hartazgo en varios, incluyendo a Ana Brenda Contreras.

Ninel Conde en el posicionamiento con Alexis Ayala en La Casa de los Famosos Méxic 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Luego de que por los conductores de La Casa de los Famosos México 2025 se evidenciara el posicionamiento donde algunos creen que Alexis Ayala estuvo demasiado grosero, comenzaron las opiniones en redes sociales.

Fue así que un usuario creó un video donde se ve a la actriz Ana Martín ‘mentar madres’ mismo momento que se está usando contra Alexis Ayala.

Sin embargo, gracias a una función en TikTok se puede ver cuando usuarios de la red social comparten el contenido siendo esta acción la que delató a Ana Brenda Contreras.

Y es que efectivamente, Ana Brenda Contreras que es ex de Alexis Ayala compartió la mentada de madre al actor y hasta momento no se ha arrepentido.

Pese a que la acción de Ana Brenda Contreras se está haciendo viral, la actriz no ha desistido y aún se puede encontrar este video en su cuenta de TikTok.

Ana Brenda Contreras comparte mentada de madre a Alexis Ayala tras La Casa de los Famosos México 2025 (TikTok@anabreco / Captura de pantalla)

El romance de Alexis Ayala de La Casa de los Famosos México 2025 y Ana Brenda Contreras se revivió porque es una red flag

El que Alexis Ayala forme parte de La Casa de los Famosos México 2025 le ha destapado su polémica vida amorosa, siendo Ana Brenda Contreras una de sus exnovias.

La publicación con la mentada de madre a Alexis Ayala por su ex Ana Brenda Contreras cobra un sentido aún más relevante por la relación que tuvieron.

Ana Brenda Contreras, actriz. (Fotógrafo Especial / Cuartoscuro)

Y es que Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala iniciaron una relación en 2005 cuando compartieron reflectores en una telenovela.

Sin embargo, la red flag que más ha llamado la atención es que en aquel momento, Alexis Ayala tenía 40 años de edad. Mientras que Ana Brenda Contreras tenía 19 años de edad.

Esta alarmante diferencia de edad, es cuestionada no solo porque la actriz apenas tenía la mayoría de edad, sino por el actual matrimonio del habitante de La Casa de los Famosos México 2025.

Esto debido a que Cinthia Aparicio tiene 32 años de edad, es decir, Alexis Ayala le lleva 28 años de edad.

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala (Instagram/@cinthiaparicio)

Se espera que Ana Brenda Contreras pronto de declaraciones más contundentes sobre Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025, pues cuando terminó su relación en 2008 dijo que lo había idealizado.

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2025? El reality show apenas va por su cuarta semana de encierro.