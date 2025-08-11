Este domingo 10 de agosto habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 se enfrentan a su segunda gala de eliminación.

Sigue a través de SDPnoticias la cobertura en vivo con todos los detalles y el segundo habitante eliminado de la temporada.

La Casa de los Famosos México 2025: Arrebatan salvación a la líder de la semana

Llegó el viernes a La Casa de los Famosos México 2025 y eso sinificó el robo por la salvación.

Fue la actriz Dalilah Polanco la contendiente final, arrebatando la salvación a la líder Ninle Conde.

El reto consistió en lanzar costales a una mesa con tablero móvil. Siendo la ganadora quien lograra tener mayor cantidad de costales.

Al final de la noche, Dalilah Polanco se autosalvó, bajando de la placa de nominados y dejando a cuatro nominados.

Ellos fueron los nominados de la segunda semana en La Casa de los Famosos México 2025

Tras la noche de cine, el ambiente entre los habitantes cambió e intensificó el querer jugar por cuartos y ya no de manera individual.

La estrategia se hizo presente en la gala de nominados del miércoles, imsma en la que cuartos Día y Noche se nominaron entre sí.

Al final de la noche, la placa de nominados quedó conformada por un total de cinco habitantes:

Alexis Ayala: 59 años de edad, con 11 puntos

Priscila Valverde, de 24 años de edad, con 7 puntos

Mar Contreras: 44 años de edad, con 6 puntos

Dalilah Polanco: 47 años de edad, con 5 puntos

Adrián Di Monte: 34 años de edad, con 4 puntos

Semana dos en La Casa de los Famosos México 2025: Ninel Conde se corona como líder de la semana

La competitividad por equipos se hizo presente en el reality show con la prueba de líder entre Cuarto Día y Cuarto Noche.

Cada habitación debía elegir un representante para el reto hasta ganar tres puntos.

El cuarto ganador debía elegir quién del equipo sería nombrado líder de la semana en La Casa de los Famosos México 2025.

La prueba consistía en mantenerse el mayor tiempo posible sobre una tabla; perdía el primero que cayera al agua.

Fue el Cuarto Día quien acumuló primero tres puntos, siendo que en un juego de “piedra, papel o tijera” que Ninel Conde ganó el liderato y la inmunidad.