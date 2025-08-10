Aunque han pasado veinte años desde el romance de Dalílah Polanco de 53 años de edad, con Eugenio Derbez, el tema volvió a surgir en La Casa de los Famosos México 2025 y hay video de YouTube donde habla abiertamente de ello.

En la intimidad del jacuzzi de la suite del líder de La Casa de los Famosos México 2025 junto a Ninel Conde de 48 años de edad, Dalílah Polanco trató de recordar el romance con Eugenio Derbez del que le siguen preguntando.

Dalílah Polanco anduvo con Eugenio Derbez durante La Familia P.Luche, cuenta en La Casa de los Famosos México 2025 con video en YouTube

Un video de YouTube de La Casa de los Famosos México 2025 muestra que Dalílah Polanco apenas si se acuerda de su romance con Eugenio Derbez porque han pasado veinte años de este.

Estando en el jacuzzi de la suite del líder en La Casa de los Famosos México 2025 junto a Ninel Conde, Dalílah Polanco fue cuestionada sobre su noviazgo con Eugenio Derbez de 63 años de edad.

Ninel Conde y Dalílah Polanco platican en La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Sin embargo, Dalílah Polanco no se limitó, según un video en YouTube, a dejarle ver a Ninel Conde que le harta que le saquen el tema porque ha pasado mucho y sigue dando de qué hablar.

“Por eso cuando me preguntan dijo ‘no ma, ya ni me acordaba como se llamaba’, si lo ves a manera personal dices ‘güey, supéralo, te pago la terapia’ “. Dalilah Polanco, actriz.

Ante ello, Ninel Conde dijo comprender, pero también le dejó ver que Eugenio Derbez es una figura pública importante por lo que esas preguntas nunca pasarán de moda.

Fue así que Dalílah Polanco trató de recordar fechas de su romance con Eugenio Derbez, admitiendo que no recuerda bien, cuánto tiempo duraron de novios.

Eugenio Derbez, actor. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Asimismo, dijo creer que su relación con Eugenio Derbez surgió en La Familia P.Luche “entre mis 30 y 35 años” aunque se conocieron al menos 14 años antes.

Dalílah Polanco tuvo el papel de Martina de Galax en La Familia P.Luche, que era vecina de Ludovico P.Luche, el personaje de Eugenio Derbez.

Dalílah Polanco conoció a Eugenio Derbez cuando era esposo de Victoria Ruffo, contó en La Casa de los Famosos México 2025

En medio de la penumbra que fue recordar su romance con Eugenio Derbez, Dalílah Polanco contó en video de YouTube de La Casa de los Famosos México 2025 que lo conoció cuando él trabajaba con Anabele Ferreira.

Según lo contado por Eugenio Derbez, fue en el programa de Anabele Ferreira donde tuvo su primera oportunidad laboral para su dotes como comediante.

Fue así que Dalílah Polanco le contó a Ninel Conde que ahí se conocieron en 1989 o 1990, debido a que ella visitaba el foro acompañando a su papá. Incluso era menor de edad.

Dalíla Polanco, actriz. (@polancodalilah)

Sin embargo, no precisó si en ese momento Eugenio Derbez le atrajo o viceversa, explicando que fue hasta La Familia P.Luche que iniciaron su relación.

Por otra parte, Dalílah Polanco contó que incluso cuando Eugenio Derbez trabajaba en Anabele Ferreira estaba casado con Victoria Ruffo o alguna de las madres de sus tres hijos.