Los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se preparan para vivir su segunda gala de eliminación en donde se tendrán que despedir de un compañero.

Tras una semana llena de tensiones, este viernes 8 de agosto los integrantes de La Casa de los Famosos México vivirán de una fiesta en donde tendrán la oportunidad de dejar atrás sus problemas.

Así se vivió el divertido concurso Miss La Casa de los Famosos México 2025

La segunda semana de La Casa de los Famosos México 2025 estuvo llena de tensiones y es que ya se afianzaron las estrategias entre los cuartos.

Sin embargo, los famosos dejaron atrás sus diferencias al organizar el divertido concurso Miss La Casa de los Famosos México 2025.

En este concurso participaron:

El Guana de 38 años de edad

Aldo Tamez de Nigris de 25 años de edad

Abelito de 25 años de edad

Los participantes desfilaron tanto en traje de baño como en vestido de noche, lo que provocó un divertido momento en La Casa de los Famosos México 2025.

Al final, Abelito se coronó como Miss La Casa de los Famosos México 2025.

No cabe duda que Abelito se llevó el concurso Miss La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que fue el que más risas provocó entre sus demás compañeros del reality.

Y así se mostró cuando salió en traje de baño y es que los famosos no creían estar viendo de esa manera a Abelito.

Tras una reñida y divertida competencia, Miss Zacatequitas se coronó como la gran ganadora.

Pero Miss Celaya no quedó satisfecho con su lugar y así lo demostró al salir rápidamente del concurso.

Mientras que Miss Monterrey si se mostró feliz con su segundo lugar.

Mar Contreras llora al alabar a Adrián Di Monte en La Casa de los Famosos México 2025

Desde el primer momento Mar Contreras -de 44 años de edad- defendió a Adrián Di Monte, pues consideró que no podían traer su pasado a La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, Mar Contreras no pudo evitar llorar durante la cena de nominados en La Casa de los Famosos México 2025 al alabar a Adrián Di Monte, de 34 años de edad.

Y es que Mar Contreras le señaló a Adrián Di Monte que era “un gran ser humano” y lo animó a ganar la competencia.

“Me cambiaste la expectativa que tenía de ti. Creo que eres un hombre con mucho corazón, lo has demostrado. Te mereces que la gente te quiera y vea eso de ti. Créetela, creo que esta es una gran oportunidad de demostrar la persona que eres. Si es así, quédate y gana. Haz todo lo posible para ganar” Mar Contreras

Mar Conteras incluso señaló que le gustaría conocer a la esposa de Adrián Di Monte y salir a cenar juntos.

Cuarto Día ya tiene su canción en La Casa de los Famosos México 2025

Con la segunda nominación se dejó en claro que se va a jugar por cuartos en La Casa de los Famosos México 2025.

Es por ello por lo que los del Cuarto Día decidieron crear su propia canción y que los seguidores se pudieran identificar con ellos.

En el video no solo se puede ver cantando su canción, sino que además ya tienen su coreografía.

“¿Quién si no? Tú dime, ¿quién si no? El Cuarto Día haciendo escándalo. Eo, eo, eo, eo", dice la canción de Cuarto Día.

Estos fueron los integrantes de cuarto día que bailaron la canción:

Shiky de 53 años de edad

Ninel Conde de 48 años de edad

Elaine Haro de 21 años de edad

Mariana Botas de 35 años de edad

Facundo de 47 años de edad

Integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 crean su propio desfile de moda

Para aliviar las tensiones, Cuarto Día y Cuarto Noche se unieron y crearon su propio desfile de modas.

Cada uno de los habitantes fue presentando su estilo, y uno a uno fueron modelando frente a las cámaras:

Shiky Mariana Botas Elaine Haro Priscila Valverde de 24 años de edad El Guana Adrián Di Monte Dalilah Polanco de 47 años de edad Mar Contreras Alexis Ayala de 59 años de edad Aaron Mercury de 24 años de edad Aldo Tamez de Nigris Facundo Abelito

Abelito presume su oración en La Casa de los Famosos México 2025

Abelito sigue siendo la sensación de La Casa de los Famosos México 2025 y es que ahora mostró sus habilidades para la declamación.

Y es que hizo reír a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2025 al enseñarles su oración que rezaba en la escuela.

Abelito señaló que por rezar esa oración se quedó de ese tamaño y no pudo crecer más, generando una gran risa entre sus compañeros.

Mar Contreras enseña como llorar en La Casa de los Famosos México 2025

Tras su experiencia en la actuación, Mar Contreras les enseñó a Aldo Tamez de Nigris y Abelito a llorar.

Mar Contreras le mostró su técnica para que su llanto se vea real en la televisión e incluso les dijo como sacar lágrimas.

Aldo Tamez de Nigris y Abelito siguieron a pie de la letra las indicaciones y así terminaron llorando.

Me estaba cargando de risa con Mar enseñando a llorar a Aldo y Abelito 😂😂😂 mi esposo casi me corre del cuarto por despertarlo 😂😂#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMexico #LCDLFMx3 pic.twitter.com/LNLHuGS2sT — Ateuzaz🔸 (@Ateuzazbeba) August 8, 2025

Mar Contreras no solo les enseñó a llorar a Aldo Tamez de Nigris y Abelito, ya que también hablaron sobre su participación en La Casa de los Famosos México.

Y es que los famosos señalaron que no saben lo que está pasando afuera y como los está percibiendo las personas.

Mar Contreras, Aldo Tamez de Nigris y Abelito resaltaron la importancia de divertirse sin pensar mucho en el exterior.

Y es que será hasta que salgan de La Casa de los Famosos México 2025 cuando se encarguen de ver cómo los recibió la gente.