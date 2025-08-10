La situación en La Casa de los Famosos México 2025 se puso tensa porque Diego de Erice de 39 años de edad, admitió que Marie Claire Harp le gusta “es un bombón”.

Esta vez no fueron los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 los que pusieron candente el reality show, sino los conductores quiénes hicieron una fuerte, pero obvia revelación.

Diego de Erice admite que Marie Claire Harp, la informatrix de La Casa de los Famosos México 2025 le gusta

Sin duda Diego de Erice, el conductor de las galas de La Casa de los Famosos México 2025, no tenía ni idea del alcance de los micrófonos para bloguear y terminó hablando de más.

Aunque pareciera que Diego de Erice tenía toda la intención de que Marie Claire Harp de 32 años de edad, supiera la atracción que tiene, el conductor dijo no creer que se había oído lo que dijo.

Y es que Diego de Erice respondió a la pregunta del atractivo de la conductora, admitiendo que Maire Claire Harp es hermosa, además de otras cualidades que tiene.

“Lo dije, ¿a quién no le gusta Marie Claire [Harp] ¡la neta! Entonces vine con esta cara de payaso, puedo decirte que sí lo dije (...) Nunca lo voy a esconder Marie Claire es una mujer muy guapa, tiene mucho porte, mide dos metros y tiene buen rollo, tiene muy bien flow la María Clara [Marie Claire Harp] sí es un bombonzaso”. Diego de Erice, conductor.

Ante ello no faltó la carrilla en su en vivo, donde los fans de La Casa de los Famosos México 2025 le bromeaban con haber admitido que Marie Claire Harp le atraía.

Marie Claire Harp, informatrix de La Casa de los Famosos México 2025. (@marieclaireoficial)

Sin embargo, eso no fue todo, pues Marie Claire Harp lo encaró sobre lo que dijo de su atracción y Diego de Erice no tuvo más que admitir que incluso ha dicho cosas “más subidas de tono” fuera de los micrófonos.

Marie Claire Harp encara a Diego de Erice en La Casa de los Famosos México 2025, “me anda aventando el perro”

Marie Claire Harp ya se enteró de que le gusta a Diego de Erice, el conductor de La Casa de los Famosos México 2025 y en su cara, se impactó de cómo le echó “el perro”.

Grabando un video para Televisa Digital, Marie Claire Harp entrevistó a Diego de Erice sobre lo que busca en una mujer y lo que se le hace atractivo, lo que hizo al conductor de La Casa de los Famosos México 2025 describirla.

“Sí [es soltero], tiene que tener [un prospecto de pareja] sentido del humor, que me hable bonito, que sea más alta que yo, rubia y conductora del detrás de cámaras”. Diego de Erice, conductor.

Ante los dichos de Diego de Erice, Marie Claire Harp no pudo guardar su cara de impacto al ‘descaro’ del conductor de decirle en su cara que le gusta.

A ello se le sumó que Marie Claire Harp dijo abiertamente “me anda aventando el perro el Diego de Erice”.

Por otra parte, aunque la informatrix de La Casa de los Famosos México 2025 no dijo que Diego de Erice también le gustaba, en un video felicitándolo por su cumpleaños se le notó apenaba ante la situación.

Marie Claire Harp le desea feliz cumpleaños a Diego de Erice en La Casa de los Famosos México 2025. (Instagram/diegodeericemx / Tomada de video)

Este video de Marie Claire Harp a Diego de Erice se habría grabado minutos antes o después de la echada de “perro” del conductor, pero con la informatrix de La Casa de los Famosos México 2025 enterada de que le gusta a su compañero.