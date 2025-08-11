El Abelito -de 25 años de edad- se posicionó detrás de Priscila Valverde en La Casa de los Famosos México 2025.

Como es costumbre, El Abelito soltó verdades sobre su relación con Priscila Valverde para explicar por qué la quiere fuera de La Casa de los Famosos México 2025.

El Abelito soltó verdades a Priscila Valverde en posicionamiento en La Casa de los Famosos México 2025

El Abelito eligió a Priscila Valverde -de 24 años de edad- para posicionarse en La Casa de los Famosos México 2025.

Con el humor que lo caracteriza, El Abelito le dijo solo verdades a Priscila Valverde para explicar su voto en contra de la modelo.

“Como caballero quiero ser sincero y quiero decirte que somos polos opuestos”, comentó el youtuber. Pero, aclaró:

“Aunque por el momento solo de tamaño, porque de todo lo demás tenemos varias cosas en común.” El Abelito

El Abelito reveló que, contrario a lo físico, él y Priscila Valverde tienen muchas historias en común que siguen descubriendo.

Tales como episodios de la infancia, dinámicas familiares y hasta gustos musicales del regional mexicano.

Le cae tan bien la modelo, que El Abelito no quiere pelearse con ella por un tema de cuartos en La Casa de los Famosos México 2025.

“Quiero que te vayas justo por eso, para que si en algún momento la vida nos vuelve a juntar, podamos vibrar (…) no me gustaría tener malentendidos conforme empieza el juego.” El Abelito

Posicionamiento de El Abelito vs Priscila Valverde en La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx)

Priscila Valverde sabe que el juego de cuartos ya empezó en La Casa de los Famosos México 2025

Priscila Valverde obtuvo 4 posicionamientos en la segunda eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, todos habitantes hombres:

El Abelito

Aaron Mercury, de 24 años de edad

Aldo Tamez de Nigris, de 26 años de edad

El Guana, de 38 años de edad

La razón de todos los que votaron por Priscila Valverde para nominarla fue la poca afinidad que sienten al ser del equipo contrario .

Incluso, la misma modelo hizo ver la rivalidad entre cuartos en su respuesta a El Abelito en su posicionamiento en La Casa de los Famosos México.

“Entiendo perfectamente que le estés siendo leal a tu habitación. De mi parte, si me quedo, tienes mis brazos abiertos para seguir con la amistad.” Priscila Valverde