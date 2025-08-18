Mariana Botas -de 35 años de edad- tuvo una crisis justo al inicio de la semana cuatro en La Casa de los Famosos México 2025.

La actriz, junto con los habitantes del cuarto Día, resintió la eliminación de Ninel Conde en la gala del domingo 17 de agosto.

Crisis en La Casa de los Famosos México 2025 con Mariana Botas

La mañana del lunes 18 de agosto quedó documentado el momento en el que Mariana Botas llora en La Casa de los famosos México 2025.

Fue en la entrada de los vestidores donde la actriz no pudo contener más el sentimiento y se quebró en brazos de Shiky.

Mariana Botas llora en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

En medio del abrazo, Mariana Botas dijo sentirse agobiada. Del mismo modo confesó extrañar su casa y su familia.

Shiky entendió el sentimiento y le recordó que ya van a cumplir un mes de encierro, por lo que no es fácil para ninguno de los habitantes.

La actriz continuó llorando, expresando además que ni siquiera tenía claro el motivo del llanto, solo le dieron ganas de llorar.

En medio de la escena Mar Contreras hizo una aparición y le dio palabras de aliento a Mariana Botas.

Siendo que en medio de la crisis de ansiedad miembros del cuarto Día también se hicieron presentes para apoyarla emocionalmente.

Tristeza en La Casa de los Famosos México 2025 tras última gala de eliminación

Mariana Botas es una de las integrantes del cuarto Día, el equipo más polémico de La Casa de los Famosos México 2025.

Tanto a la actriz como al resto de la habitación les cayó como balde de agua fría la salida de Ninel Conde, a quien consideraban como la más fuerte de La Casa.

Tras el shock inicial hubo reacciones de tristeza, sobre todo en la actriz Elaine Haro, quien veía a la cantante como una figura materna.

La gala de eliminación dejó un sentimiento de nostalgia por la inesperada salida de la cantante.

Siendo que en el cuarto Día, después de la gala, predominó este sentimiento que hizo llorar a más de un miembro del equipo.