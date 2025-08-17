¿Dalilah Polanco se burló de los papás de Mar Contreras? Este es el video que la expone dentro de La Casa de los Famosos México.

Todo parece indicar que las tensiones aumentan dentro de La Casa de los Famosos México, pues ahora captaron a Dalilah Polanco de 53 años de edad, burlándose de los papás de Mar Contreras.

¿Qué dijo Dalilah Polanco de los papás de Mar Contreras en La Casa de los Famosos México?

En redes sociales exhibieron un video del 24/7 de La Casa de los Famosos México en donde Dalilah Polanco se burla de los papás de Mar Contreras de 44 años de edad.

Pues en un momento junto con Facundo y Mariana Botas, Dalilah Polanco vio una mariposa y dijo:

“¡Otra mariposa! Le voy a decir a Mar que aquí está su papá otra vez” Dalilah Polanco

Esa Dalilah Polanco si se vió muy culerita al burlarse de Mar y su papá #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamosososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/QrQTVgZaiq — elChuneva (@elChuneva) August 15, 2025

El comentario sobre Mar Contreras pareció no agradarle a Mariana Botas quien la miró en forma desaprobatoria y como era de esperarse, también en redes sociales comenzó la funa a Dalilah Polanco.

Aunque algunos han defendido que así es el humor de Dalilah Polanco o que incluso no lo decía con mala intención, otros sintieron que era una burla hacia Mar Contreras.

Dalíla Polanco, actriz. (@polancodalilah)

¿Por qué el comentario de Dalilah Polanco se interpretó como burla a Mar Contreras?

Dalilah Polanco está en el ojo del huracán tras comentar en La Casa de los Famosos México que había una mariposa, y le diría a Mar Contreras que ahí estaba su papá.

Este comentario no fue bien recibido por Mariana Botas quien de inmediato fulminó con la mirada a Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México, provocando también críticas en redes.

Pues en La Casa de los Famosos México, Mar Contreras le contó a Alexis Ayala que durante la pandemia de Covid-19, sus papás y su suegro murieron, y ahora cada que ve una mariposa es una señal de que su papá está con ella.

Incluso este pensamiento, Mar Contreras lo compartió con Dalilah Polanco al decirle que ver mariposas también era una esperanza de su permanencia en La Casa de los Famosos México.

Es por eso que el comentario de Dalilah Polanco al ver una mariposa en el gimnasio de La Casa de los Famosos México, fue interpretado por muchos como una burla hacia los sentimientos de Mar Contreras.