En La Casa de los Famosos México 2025, Facundo vuelve a ser motivo de polémica. Esta vez, por un desafortunado comentario sobre Mariana Botas.

Un clip de video que se ha hecho viral, muestra a Facundo, de 47 años, burlándose del cuerpo de Mariana Botas durante una dinámica.

Aunque el evento buscaba promover calzado, Facundo desvió la atención hacia el físico de la actriz.

La reacción de varios habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 también ha sido fuertemente criticada en redes, recordándo que el body shaming no tiene nada de divertido para quienes lo padecen.

Facundo (Instagram/@facufacundo)

Facundo se burla de la “planosidad” de Mariana Botas; ella le reclama: “me humillaste muchísimo”

El nuevo video viral de La Casa de los Famosos México 2025 muestra un fragmento de la pasarela de Cklass, en el que Mariana Botas -de 35 años- lució un vestido borgoña y sandalias color piel.

Sin embargo, Facundo prefirió hablar del cuerpo de la actriz, usando el término “planosidad” hasta dos veces para describirlo.

Mar Contreras soltó una carcajada, mientras Ninel Conde y Priscila Valverde no reaccionaron y Aldo Tamez De Nigris aplaudió.

Mientras Facundo hace un comentario humillante del cuerpo de Mariana, Mar se carcajea, Guana se ríe, Ninel y Alexis ni se rien y Aldo le aplaude a Mariana.

Y Mariana haciendo la britney señal, después Guana y Alexis se carcajean. #LCDLFM #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/8uXmpMWcFX — ana (@7luluisa) August 16, 2025

Antes de retirarse, Mariana Botas respondió mostrándole el dedo medio a Facundo, lo que hizo reír a Alexis Ayala y a Guana.

El gesto de Mariana Botas evidenció su malestar, mismo que la actriz volvió a manifestarle a Facundo en los baños:

“Me humillaste muchísimo… me hundió, güey, me hundió”, comentó Mariana Botas.

Lejos de ofrecer disculpas, Facundo simplemente sonrió y continuó rasurándose.

Facundo vuelve a ganarse el desprecio de las redes, porque “del cuerpo ajeno no se opina”, le recuerdan

Usuarios en redes coincidieron en que este tipo de comentarios ya no son tolerables.

“Odie ese comentario y las risas. Mariana no es santa de mi devoción, pero del cuerpo ajeno no se opina. Mar debe ser congruente, entiendo que se haya sentido que la aislan, pero si se burla, está actuando igual de soberbia y ya no vale lo que reclama”, escribió una usuaria indignada en X.

“Muchos hemos recibido comentarios horribles sobre nuestros cuerpos en formas de ‘humor’, incluso todos los que están sentados ahí, y no es de reírse pero muchas veces por vergüenza, te ríes porque no queda de otra”, comentó otra usuaria de X.

Ante las constantes polémicas de Facundo, derivadas de lo que él considera comedia, muchos internautas aseguran que la salida de Facundo es inminente.

Y es que, para muchos su humor ya no encaja con la sensibilidad actual ni con el público de La Casa de los Famosos México 2025.