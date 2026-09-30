La muerte de Jorge Kahwagi Macari no sólo reavivó el interés por su trayectoria como empresario, exboxeador y político, sino también por uno de los episodios más polémicos de su carrera pública: su participación en Big Brother VIP mientras ocupaba un cargo como diputado federal.

Su ingreso al reality en 2004 desató una ola de críticas por ausentarse temporalmente de sus funciones legislativas en medio de un debate sobre la compatibilidad entre la política y el entretenimiento.

Pese a la controversia, Jorge Kahwagi Macari logró convertirse en uno de los finalistas del programa.

Así fue la polémica participación de Jorge Kahwagi en Big Brother VIP

La participación de Jorge Kahwagi Macari en Big Brother VIP 3 (transmitido en 2004 y conducido por Verónica Castro) representó uno de los episodios más comentados en la intersección entre la política y el entretenimiento en México.

Jorge Kahwagi (Agencia México.)

Al momento de entrar a la casa, Kahwagi se desempeñaba como diputado federal de la LIX Legislatura y coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Aunque solicitó una licencia temporal a su cargo sin goce de sueldo, ingresó al reality show antes de que el Congreso la aprobara formalmente.

Su entrada al programa generó fuertes cuestionamientos por parte de la opinión pública y de legisladores de diversos partidos por descuidar sus obligaciones en la Cámara de Diputados.

La controversia derivó en que fuera destituido como coordinador de la bancada del PVEM. Kahwagi argumentó en su defensa que el reality permitía establecer un canal novedoso de comunicación entre los servidores públicos y la sociedad.

Dentro del programa se caracterizó por un estilo directo y competitivo, lo que provocó momentos tensos y discusiones sobre la convivencia, pero también una fuerte empatía con la audiencia.

Compartió la casa con personalidades como:

Permaneció 50 días encerrado en la casa y logró llegar a la final, en la cual obtuvo el tercer lugar. El segundo puesto lo ocupó Sergio Mayer y la ganadora del certamen fue Roxana Castellanos.

Más allá de su participación en Big Brother VIP, Jorge Kahwagi protagonizó varias polémicas

La memoria de su paso por el programa volvió a la conversación pública tras confirmarse su fallecimiento el 30 de septiembre de 2026 a los 58 años de edad, seis meses después del deceso de su padre, Jorge Kahwagi Gastine.

Pese a que en años anteriores atravesó delicadas complicaciones médicas -entre ellas una úlcera perforada en 2019-, su familia optó por no hacer públicas las causas exactas de su muerte.

La trayectoria de Jorge Kahwagi Macari estuvo constantemente rodeada de escrutinio público debido a cómo entrelazó la política, el deporte profesional y el espectáculo.

Más allá de su participación en Big Brother VIP, la gestión de Jorge Kahwagi Macari en la Cámara de Diputados estuvo marcada de forma reiterada por ausencias, controversias y episodios mediáticos que opacaron su labor legislativa.

Tras dejar el PVEM, se integró a Nueva Alianza, donde fungió como secretario general y posteriormente presidente nacional entre 2007 y 2011. Durante esta etapa mantuvo una estrecha alianza política con el grupo liderado por Elba Esther Gordillo.

Debutó como boxeador profesional pasados los 30 años. Tuvo un registro de 12 victorias, todas por nocaut, y llegó a coronarse campeón de peso crucero del CMB y la OMB. Sin embargo, su carrera acumuló severos cuestionamientos por la dudosa calidad de sus oponentes.

Cuatro de sus contrincantes (Perry Williams, Richard Wilson, Dwayne Swift y Buck Smith) llegaron a ser investigados por el FBI ante sospechas de haber recibido pagos para dejarse ganar.

Tras casi una década fuera del ring, regresó a pelear en Cebú, Filipinas, contra Ramón Olivas. La pelea duró solo 40 segundos y culminó con un nocaut técnico de Kahwagi que fue calificado en medios deportivos como uno de los combates más cuestionados y falsos de la historia del boxeo.