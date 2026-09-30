Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, no la está pasando muy bien en Rotten Tomatoes, donde tiene un promedio de 52% de calificación.

La crítica no está apoyando a la cinta, lo cual pone a esta obra como la peor puntuada en Rotten Tomatoes de la carrera del cineasta mexicano.

Digger tiene un 52% en Rotten Tomatoes

Con 107 reseñas contabilizadas, Digger cuenta con un pésimo 52% de aprobación en Rotten Tomatoes, lo más bajo hasta el momento para Alejandro González Iñárritu.

Digger en Rotten Tomatoes (Especial)

Digger le ganó a Bardo como la peor película de Alejandro González Iñárritu en el calificador, pues la película de 2022 cuenta con 60% en Rotten Tomatoes.

A falta de un par de días de su estreno a nivel mundial, es poco probable que la calificación mejore; de hecho, desde que salieron las primeras reseñas ha estado bajando.

Si bien falta la calificación del público, este es un mal inicio para una película que se esperaba fuera de las favoritas en la temporada de premios.

Sin olvidar que esta primera impresión podría minar su recaudación en taquilla durante su primer fin de semana; recordemos que tuvo un presupuesto de 125 millones de dólares.

¿Qué dicen de Digger en Rotten Tomatoes?

El problema de Digger de Alejandro González Iñárritu en Rotten Tomatoes, es que la crítica considera que es una obra demasiado pretenciosa y que pierde el punto de la sátira.

Las reseñas mencionan que es demasiado ruidosa y poco provocativa, pues no sabe en realidad hacía dónde dirigir su crítica y burla.

Afirmando que lo único bueno de toda la película es la actuación de Tom Cruise, quien hace que esta obra no se hunda en absoluto.

Aún más, en algunos casos señalan que la película empieza muy bien, pero poco a poco se va desinflando hasta convertirse en un producto que se neutraliza a sí mismo.

Como si no quisiera arriesgarse o ser más profundo en su discurso como apuntaba en el inicio.