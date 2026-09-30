Cristina Romero Álvarez, la mamá de Abelito, difundió un comunicado en el que anunció que emprenderá acciones legales contra Naim Darrechi por agresión sexual.

El pronunciamiento, presentado con el respaldo del despacho Abogados CUR, constituye la primera declaración de la mamá de Abelito en la polémica con Naim Darrechi.

La mamá de Abelito acusa tocamientos sin consentimiento

En su comunicado, Cristina Romero Álvarez, mamá de Abelito, señala que durante una fiesta el 27 de septiembre fue víctima de “tocamientos y roces corporales sin mi consentimiento”.

Comunicado de la mamá de Abelito (Especial)

Aunque la mamá de Abelito no menciona directamente los nombres de los involucrados, se asume que se tratan de Naim Darrechi, Agustín Fernández y una persona no identificada.

Pues el comunicado solo señala a los responsables como, N.A.D., de nacionalidad española; A.F.R., de nacionalidad argentina; y L.E.G.G., de nacionalidad mexicana.

Ella señala que será la autoridad competente la encargada de investigar los hechos y determinar las responsabilidades conforme a la ley.

La afectada también hizo un llamado a otras personas que hayan vivido situaciones similares para que busquen apoyo y denuncien.

Además de solicitar a la sociedad evitar burlas o comentarios que puedan revictimizar a quienes denuncian violencia sexual.

Naim Darrechi afirma que se disculpó con la mamá de Abelito

El comunicado de la mamá de Abelito aparece después de que circularan videos de la fiesta y surgieran acusaciones contra Naim Darrechi por su comportamiento.

Naim Darrechi posteriormente ofreció disculpas y afirmó que percibió que existía consentimiento, además de sostener que había hablado con la mamá de Abelito después del episodio.

La declaración del influencer contradice el comunicado de la mamá de Abelito, pues esta afirma expresamente que los tocamientos ocurrieron sin su autorización.

Por ahora, ambas versiones forman parte de la controversia pública, mientras que la determinación de posibles responsabilidades corresponde a las autoridades.