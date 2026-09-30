La reciente muerte de Jorge Kahwagi Macari ha reavivado uno de los episodios más controvertidos de su trayectoria política: su voto a favor del desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005, cuando se desempeñaba como diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El exboxeador formó parte de la mayoría legislativa que respaldó retirar el fuero a AMLO, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que enfrentara una investigación relacionada con el caso El Encino.

La decisión de Jorge Kahwagi marcó uno de los momentos más tensos de la política mexicana de la primera década del siglo XXI.

Jorge Kahwagi Macari, como diputado de Nueva Alianza en 2010. (Moisés Pablo/Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Jorge Kahwagi votó por el desafuero de AMLO para investigación por “El Encino”

El exboxeador Jorge Kahwagi, que en 2005 formaba parte de la bancada del PVEM, fue uno de los 360 votos a favor del desafuero de AMLO para que la entonces PGR investigara ‘con libro abierto’ sobre el caso “El Encino”.

Esta votación no solo fue polémica por buscar quitarle el desafuero a AMLO, entonces jefe de gobierno del D.F., sino porque Jorge Kahwagi se unió a la mitad de la bancada del PVEM que votó a favor, aunque aún no existían alianzas políticas.

Además del voto que dio por el desafuero, llamó la atención que el también boxeador mexicano usó lentes oscuros en toda la sesión, mismos que no se retiró por las 9 horas que duró el debate legislativo.

Cuando el quitar el desafuero fue histórico, el hecho no prosiguió luego de que se realizó la “Marcha del Silencio” que llevó a Vicente Fox, entonces presidente de México, a retirar la acusación contra AMLO de la PGR.

Este voto dado por Jorge Kahwagi no fue cuestionado y tampoco detuvo su carrera en la política, pues posteriormente estuvo nuevamente como diputado federal, pero cobijado por la bancada del partido Nueva Alianza hasta el 2012.