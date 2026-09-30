Jorge Kahwagi Macari fue una figura polémica de la TV, el deporte, la política y también se desempeñó como empresario.

En cada uno de los ámbitos tuvo escándalos que van desde su forma de beber, cambios de partido político, violencia doméstica y los noviazgos con famosas.

Su muerte ha generado reacciones diversas de políticos, empresarios, medios de comunicación, deportistas y personajes de la farándula.

Roberto Palazuelos informa la muerte de Jorge Kahwagi Macari. (@robpalazuelos)

¿Quién fue Jorge Kahwagi Macari?

Jorge Kahwagi Macari fue un empresario, político, boxeador y personaje de la televisión quien en cada una de sus facetas tuvo diversas polémicas.

Sus escándalos van desde su licencia como diputado federal para participar en el programa Big Brother VIP en el año 2004, su cercanía con Elba Esther Gordillo, supuestas asistencias al Congreso en estado de ebriedad, su paso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a Partido Nueva Alianza (PANAL), supuestos arreglos en sus peleas de box, la golpiza que habría dado a su novia en 2013 de nombre Ana Gabriela González Sánchez en Puerto Vallarta, Jalisco, y más.

Jorge Kahwagi Macari (Cuartoscuro / Saúl López)

El hijo del empresario Jorge Kahwagi Gastine tuvo problemas de salud en 2019 por una úlcera gástrica, desde ese entonces su cuentas de redes sociales había estado inactivas, así como su presencia pública.

Un escándalo más fue la pelea en del boxeador contra el luchador El Cibernético en el programa de TV Permítame Tantito de Israel Jaitovich.

Jorge Kahwagi Macari votó a favor del desafuero en Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2005 en una sesisón a la que acudió pero no se quitó los lentes de sol.

Jorge Kahwagi en Big Brother VIP: así fue su polémica participación antes de morir (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

¿Qué edad tenía Jorge Kahwagi Macari?

Jorge Kahwagi Macari murió a los 58 años de edad pues nació el 28 de mayo de 1968.

¿Quién es la esposa Jorge Kahwagi Macari?

Se desconoce públicamente si Jorge Kahwagi Macari tenía esposa o pareja al momento de su fallecimiento.

Jorge Kahwagi estuvo en el lente de de programas de espectáculos pro sus noviazgos o vínculos amorosos con actrices famosas como:

Marlene Favela, de 2007 a 2010 y estuvieron comprometidos

Ana Bárbara, breve noviazgo en 2005

También fue relacionado sentimentalmente con actrices y cantantes como Martha Julia, Paty Muñoz, Paulina Rubio, Alejandra Guzmán y otras.

¿Qué signo zodiacal era Jorge Kahwagi Macari?

Jorge Kahwagi Macari era de signo zodiacal Géminis, signo de aire que se caracteriza por ser sociable, inquieto y adaptable a cambios.

¿Cuántos hijos tuvo Jorge Kahwagi Macari?

Se desconoce si Jorge Kahwagi Macari tenía hijos. Lo que sí se sabe es que era tio portparte de su dos hermanas Layla y Sonja.

¿Qué estudió Jorge Kahwagi Macari?

Jorge Kahwagi Macari tenía doble licenciatura aunque se desconocen los años en los que las cursó:

Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana

Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

¿En qué trabajó Jorge Kahwagi Macari?

Jorge Kahwagi Macari se desempeñó entre el ámbito deportivo, público y privado.

Como político, fue diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de 2003 a 2006 y por el Partido Nueva Alianza (PANAL) de 2009 a 2012.

A partir del 2001 fue miembro del PVEM hasta el 2007 que se pasó al PANAL. De 2003 a 2004 fue coordinador del PVEM. En 2004 pidió licencia para ir a Big Brother VIP.

Jorge Kahwagi Macari y Manuel Velasco. (@VelascoM_)

En el ámbito privado ocupó diversos cargos en cámaras de comercio, sobre todo antes de su paso por la política y la TV, como:

Canacintra

Canaco

Concanaco

El empresario era accionista y director corporativo del medio de comunicación Crónica, presidente del Consejo de Médica Londres y presidente de la empresa Cosmocolor.

En el ámbito deportivo fue en 2003 campeón de box en peso Crucero en Latinoamérica y México y se cuentan en su carrera 11 peleas profesionales de box. También escribió un libro titulado La Tragedia de la Envidia.