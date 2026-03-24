Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica, murió el lunes 23 de marzo de 2026, a los 85 años de edad.

La muerte del empresario Jorge Kahwagi Gastine, padre de Jorge Kahwagi Macari, se dio a conocer a través del periódico La Crónica de Hoy.

“Este día debemos dar la triste noticia de que Don Jorge murió, pero nos consuela saber que estas páginas son parte de un legado increíble, forjado con su esfuerzo personal y que trascendió en el ámbito empresarial, sin duda, pero también en esa otra gran pasión que siempre vivió: la educación” La Crónica de Hoy

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte.

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