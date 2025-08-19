Héctor Sandarti, conductor guatemalteco, se convirtió en el séptimo eliminado de Top Chef VIP 2025.

El presentador tuvo que abandonar la competencia tras lesionarse la espalda baja durante una dinámica en el programa.

¿Quién es Héctor Sandarti?

Héctor Sandarti es un actor, conductor y cantante guatemalteco que conquistó la televisión mexicana.

Gracias a su carisma y sencillez, Héctor Sandarti se consagró como una de las figuras más queridas de Hispanoamérica.

Héctor Sandarti (Instagram/@hectorsandarti)

Héctor Sandarti condujo el programa Así es Guatemala, del proyecto Cadena de las Américas, donde dio sus primeros pasos frente a cámaras.

Un año después, ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa para continuar con su carrera de actor participando en telenovelas.

La oportunidad estelar de Héctor Sandarti llegó con el programa Fantástico Amor en 1999, al lado de Galilea Montijo.

Con este proyecto consiguió ubicarse como uno de los mejores conductores de televisión en México.

¿Qué edad tiene Héctor Sandarti?

Héctor Sandarti nació un 27 de junio de 1968, y en la actualidad tiene edad 57 años de edad.

¿Quién es la pareja de Héctor Sandarti?

Héctor Sandarti está casado con Paulina Segura, la pareja lleva diez años de matrimonio.

Héctor Sandarti y Paulina Segura. (Agencia México)

¿Qué signo zodiacal es Héctor Sandarti?

Héctor Sandarti pertenece al signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos Héctor Sandarti?

De acuerdo con información, Héctor Sandarti no tiene hijos.

Héctor Sandarti (@hectorsandarti / Instagram)

¿Qué estudió Héctor Sandarti?

Héctor Sandarti estudió Ciencias y Letras en el Colegio Salesiano Don Bosco en Guatemala.

Posteriormente, se graduó como actor del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

¿En qué ha trabajado Héctor Sandarti?

Héctor Sandarti ha trabajado en importantes programas de televisión en México y Estados Unidos, especialmente en cadenas como Televisa y Telemundo.

Ha sido conductor de varios programas de concursos, incluyendo:

Vas o no vas, con Boletazo (Televisa)

Un nuevo día (Telemundo)

Minuto para ganar VIP (Telemundo),

La Casa de los Famosos de Telemundo

Además, Héctor Sandarti ha participado en telenovelas y series como:

Hasta que el dinero nos separe

Vecinos

Hospital el paisa

Héctor Sandarti (@hectorsandarti / Instagram )

Héctor Sandarti abandona Top Chef VIP 2025 tras lesión en la espalda

Héctor Sandarti, uno de los participantes favoritos de Top Chef VIP 2025, abandonó la competencia por una lesión en la espalda.

El conductor recurrió a su cuenta de Instagram para informar sobre su condición de salud.

“No es nada grave, pero desde que estábamos en la playa me dio un espasmo muscular en la baja espalda, ya fui a ver al doctor” Héctor Sandarti

En video, Héctor Sandarti reveló que todo comenzó durante una dinámica en la playa en Top Chef VIP 2025, donde sufrió un espasmo en la parte baja de la espalda.

Al recibir atención médica le indicaron que dos vértebras le presionan un disco, lo que le provoca un dolor incapacitante.

Héctor Sandarti aseguró a sus seguidores que no es nada grave, pero el médico le recomendó reposo absoluto.

“Y no se preocupen porque hay Sandarti para rato”, expresó el querido conductor.

Héctor Sandarti, séptimo eliminado de Top Chef 2025

Héctor Sandarti se convirtió en el séptimo eliminado de Top Chef VIP 2025 el lunes 18 de agosto.

Luego de cuatro semanas en competencia, Héctor Sandarti tomó la decisión de abandonar el programa por un problema de salud.

El conductor compartió un video explicando que tiene una lesión en la parte baja de la espalda que le impide seguir en el reality.

La eliminación de Héctor Sandarti sorprendió a televidentes, pues se ganó el corazón del público por su carisma.