La muerte de Jorge Kahwagi Macari, exboxeador, empresario y exdirigente político vinculado al PVEM y Nueva Alianza, generó reacciones en distintos sectores de la vida pública mexicana.

La noticia fue dada a conocer por Roberto Palazuelos a través de un mensaje de despedida, al que se sumaron muestras de condolencia de figuras como el senador Manuel Velasco, quien recordó su trayectoria y el trabajo que compartieron en el Partido Verde.

La muerte de Jorge Kahwagi Macari ocurre apenas seis meses después de la muerte de su padre, Jorge Kahwagi Gastine.

Kahwagi Macari combinó su carrera deportiva y artística en Big Brother VIP con actividades empresariales y una participación en la política nacional a principios del siglo XXI.

Jorge Kahwagi Macari, boxeador y político. (Especial)

Muere Jorge Kahwagi Macari a los 58 años

Con una esquela de condolencia por Roberto Palazuelos, se dio a conocer la muerte de Jorge Kahwagi Macari a los 58 años de edad y a seis meses del fallecimiento de su padre Jorge Kahwagi Gastine.

El empresario anunció la muerte del expolítico mexicano, apuntando “lo recordaré siempre con gran cariño y aprecio”.

Ante el fallecimiento, Roberto Palazuelos también mandó fortaleza a la familia de Jorge Kahwagi Macari.

Roberto Palazuelos informa la muerte de Jorge Kahwagi Macari. (@robpalazuelos)

Jorge Kahwagi Macari y Roberto Palazuelos coincidieron desde su juventud, debido a que pertenecían al mismo círculo social de elite. Lo que descarta que su amistad haya surgido tras haber participado en Big Brother VIP, aunque en distintas temporadas.

Manuel Velasco se pronuncia sobre la muerte de Jorge Kahwagi Macari

El senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, también se pronunció sobre la muerte de quien fue su colega en la LIX Legislatura.

Manuel Velasco recordó que compartió con Jorge Kahwagi Macari la LIX Legislatura como diputados del PVEM.

“Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abarazo fraterno y solidario”. Manuel Velasco, senador.

Manuel Velasco lamenta la muerte de Jorge Kahwagi Macari. (@VelascoM_)

Muerte de Jorge Kahwagi Macari sucede a seis meses de la de su padre

La muerte del exboxeador y político sucede a seis meses del fallecimiento de su padre, Jorge Kahwagi Gastine en marzo de 2026.

Se conoce que Jorge Kahwagi Macari se desenmpeñaba como vicepresidente del Consejo de Administración de La Crónica Hoy, desde que decidió retirarse del boxeo tras su última pelea en 2015.