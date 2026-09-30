Agustín Fernández publicó una disculpa por las agresiones a Cristina Romero Álvarez, mamá de Abelito.

“Ante los lamentables hechos y las faltas de respeto que vivió la señora Cristina Romero Álvarez, madre de nuestro querido Abelito, quiero expresar públicamente mis disculpas a ella, a su hijo y toda su familia” Agustín Fernández

Abelito compartió en un en vivo que está evaluando con su equipo de abogados si denuncia a Naim Darrechi, pero no mencionó si también demandaría a Agustín Fernández.

Naim Darrechi agredió a la mamá de Abelito (Michelle Rojas )

Agustín Fernández responde a las agresiones contra la mamá de Abelito

Naim Darrechi y Agustín Fernández se encontraban bailando con la mamá de Abelito cuando comenzaron a realizar roces indebidos, durante la fiesta del influencer.

Tras la agresión a la mamá de Abelito, Agustín Fernández compartió un comunicado donde se disculpó con Cristina Romero y su familia.

Agustín Fernández asegura que es consciente de que hizo comentarios incorrectos sobre la mamá de Abelito y hoy dice que reprueba su comportamiento.

“Creo firmemente que el respeto hacia las mujeres debe ser prioridad y que nadie tiene derecho a tocar el cuerpo de otra persona sin su consentimiento” Agustín Fernández

Agustín Fernández se disuclpa con la mamá de Abelito tras agredirla (X/@night_mare11495)

El influencer buscó excusar su agresión a la mamá de Abelito, asegurando que los videos que circulan en redes sociales no muestran el contexto del momento.

Reiteró sus disculpas a la mamá de Abelito y expresó que siempre ha sentido respeto por las mujeres, por lo que reconocía su error.

Durante un en vivo, Agustín Fernández negó que se haya “sobrepasado” con la mamá de Abelito y aseguró que no se dio cuenta de que estaban agrediendo a Cristina Romero.

Agustín Fernández se habría disculpado para evitar una denuncia por agresión sexual

Abelito compartió un video donde menciona que estaría evaluando denunciar por abuso sexual a Naim Darrechi tras agredir a su mamá.

Aunque no mencionó el nombre de Agustin Fernández, hay videos que también lo muestran haciendo movimientos sugerentes a Cristina Romero.

Agustín Fernández se habría disculpado con la mamá de Abelito para contener los comentarios en su contra en redes sociales y evitar una posible denuncia.

Si la mamá de Abelito decide denunciar a Naim Darrechi y Agustín Fernández, y son encontrados culpables, podrían pasar de 1 a 6 años en prisión por el delito de abuso sexual .