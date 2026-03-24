La muerte del empresario mexicano Jorge Kahwagi Gastine inevitablemente puso en la mira a Jorge Kahwagi Macari, quien se ha mantenido alejado de la vida pública desde hace muchos años.

Y es que contrario a Jorge Kahwagi Gastine, quien murió el 23 de marzo de 2026 a los 85 años de edad, Jorge Kahwagi Macari protagonizó escándalos.

Pero, ¿cuál es la relación entre ambos? Son padre e hijo.

Jorge Kahwagi Macari, hijo de Jorge Kahwagi Gastine

Jorge Kahwagi Gastine se sentía un hombre afortunado, su mayor impulso fue siempre la familia. El empresario presumía tener tres:

La familia formada por su esposa Sonja Macari Chalhu , y sus tres hijos: Layla, Sonja y Jorge Kahwagi Macari .

, y sus tres hijos: . La formada por sus colaboradores de Grupo Crónica.

Y la que integraban los galardonados de Premios Crónica.

No obstante, uno de los miembros de éstas familias aun sigue robando foco, se trata de Jorge Kahwagi Macari, de 57 años de edad.

Quien inició su carrera en el mundo de la política al integrarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde fue diputado federal entre 2001 y 2006.

Jorge Kahwagi Macari (Moisés Pablo/Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

La polémica lo abrazó durante su paso por la Cámara de Diputados pidió licencia para participar en Big Brother VIP en 2004.

Ser blanco de críticas no le importó, por el contrario, se dejó cobijar por Elba Esther Gordillo, líder sindical y fundadora del Partido Nueva Alianza (PANAL).

Movimiento con el que regresó a la Cámara de Diputados, donde en algunos debates sobre reformas se presentó en estado inconveniente.

Ya con la atención encima, debutó como boxeador. Entre 2001 y 2005 protagonizó 11 peleas profesionales.

Se jactó de haber ganado todos sus encuentros por nocaut; sin embargo, se descubrió que varios de sus contrincantes cobraron dinero por dejarse perder.

Jorge Kahwagi Macari (Tomada de Video)

Pese a ser un apasionado del box, deporte en donde la mayoría de los golpes van directo al rostro, el hijo Jorge Kahwagi Gastine comenzó a realizarse arreglitos estéticos.

En 2012 se sometió a una operación para cambiarse los ojos, lo que puso en riesgo su vista.

No obstante, fue hasta 2019 cuando su vida se vio comprometida, ese año ingresó al quirófano por peritonitis que derivó en una úlcera estomacal.

Desde entonces se ha mantenido alejado de la vida pública aún así se espera que brinde algunas declaraciones tras la muerte de su padre.