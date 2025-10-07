Aldo Tamez de Nigris recibirá un millonario premio al ganar La Casa de los Famosos 2025; sin embargo, tendrá que cumplir sus obligaciones fiscales y darle el 35% al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Si bien el premio de La Casa de los Famosos 2025 consiste en 4 millones de pesos, lo cierto es que esta cantidad no se entregará completa a Aldo Tamez de Nigris debido al Impuesto sobre la Renta (ISR).

Esto se debe a que la legislación fiscal vigente en México obliga a todos los ganadores de concursos, sorteos o realities, a entregar un porcentaje de lo ganado.

Es decir, Aldo Tamez de Nigris recibirá 2 millones 600 mil pesos netos; el SAT retendrá 1 millón 400 mil pesos en impuestos.

¿Qué dice el SAT sobre el premio de La Casa de los Famosos 2025?

Cuando una persona gana una rifa, sorteo, concurso, apuesta o La Casa de los Famosos 2025, está obligada a cumplir con la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) del SAT.

Estos pagos de impuestos dependen del monto del premio y del estado donde se entreguen. Según establece el SAT, el impuesto debe ser retenido por quien paga el premio.

Son varios los factores a tomar en cuenta, pero, en resumen, si ganas un premio legal en territorio mexicano, el SAT se queda con al menos el 1% del premio, aunque esto puede llegar a más de 30% como en La Casa de Los Famosos 2025.

En el caso de Aldo Tamez de Nigris, ganador de La Casa de los Famosos México 2025, el premio de 4 millones de pesos se considera en el rango más alto de la tabla del ISR , donde la tasa alcanza hasta 35%.