¿Qué pasó con Daniel López Casarín? Usuarios se han preocupado por no ver al conductor de deportes en La Saga de Adela Micha.

Desde el pasado 29 de febrero el nombre de Daniel López Casarín -de edad desconocida- se encuentra en tendencia luego de que se dio a conocer que sería su último programa en La Saga de Adela Micha.

Pese a las especulaciones, se terminó la emisión sin que Daniel López Casarín se despidiera de sus compañeros, por lo que se especuló que podría ser un chisme.

Sin embargo, desde ese momento Daniel López Casarín dejó de aparecer en Me lo dijo Adela por lo qué se empezó a especular sobre lo qué había pasado con el conductor de deportes.

Luego de todos los rumores, Adela Micha -de 60 años de edad- por fin reveló que es lo que había pasado con Daniel López Casarín.

Adela Micha respondió luego de que se viralizó la versión que Daniel López Casarín había sido corrido de La Saga por culpa de Maca Carriedo, de 37 años de edad.

Desde el pasado 29 de febrero, Daniel López Casarín no se ha presentado en La Saga de Adela Micha por lo que se ha especulado sobre su ausencia en la emisión.

Y es que Daniel López Casarín se convirtió en uno de los conductores más queridos de La Saga por lo que ha muchos les sorprendió ya no verlo en la emisión.

En medio de todas las especulaciones, Adela Micha rompió el silencio y por fin habló sobre Daniel López Casarín y por qué no se había presentado en Me lo dijo Adela.

Durante la emisión de este martes 5 de marzo, Adela Micha señaló que no tenía que dar ninguna explicación sobre Daniel López Casarín.

“Yo no sé por qué tanta gente está preguntando en el chat, no sé había dado una explicación, no estoy para dar explicaciones, pero con mucho gusto les respondo”

Adela Micha