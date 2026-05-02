Galilea Montijo ya piensa en su plan de retiro cuando deje la televisión, pues está en sus planes emprender una pizzería e incluso ya fijó un plazo para dejar la televisión.

“Me encantaría retirarme, no, no, pero me encantaría retirarme porque yo siempre he sido una mujer que he trabajado desde los 11 años para ayudar a mi mamá” Galilea Montijo

La carrera de Galilea Montijo sigue en ascenso y se ha colocado como una de las conductoras más conocidas de la televisión, pero confesó que se quiere retirar joven ya que lleva más de 40 años trabajando.

Galilea Montijo revela cuál es su plan de retiro cuando deje la televisión

Recientemente, Galilea Montijo reveló a los medios su deseo de retirarse para disfrutar de la vida y ya tiene un plan: pondrá un negocio de comida.

Galilea Montijo menciona que ha trabajado desde los 11 años y no se ha tomado un tiempo amplio para descansar, por lo que ya está pensado en retirarse de la televisión.

Galilea Montijo (Instagram/@galileamontijo)

La conductora quiere retirarse a una edad adecuada y piensa emprender un negocio de pizzas en la playa u otro establecimiento que le genere ingresos.

“Entonces sí me encantaría, si tú me dices, ¿te gustaría retirarte a buena hora?... Que nunca hay un momento para retirarte, pero me refiero a vivir la vida, a poner un, no sé, una pizzería en la playa" Galilea Montijo

Galilea Montijo está dispuesta a dejar el glamour de la fama y enfocarse a una vida más tranquila lejos del caos mediático.

Galilea Montijo piensa retirarse dentro de 6 años

No es la primera vez que Galilea Montijo habla de su retiro, pues durante una conversación en el programa Hoy, la conductora comentó abiertamente de su deseo de descansar.

“Yo sueño con una pizzería a la orilla del mar”, reiteró Galilea Montijo sobre sus planes cuando se retire.

Galilea Montijo mencionó que ella espera retirarse en 5 o 6 años, cuando termine de pagar sus deudas.

“Yo me doy 5 o 6 años, pago lo que debo, pongo un changarro” Galilea Montijo

La conductora aclaró que por el momento seguirá trabajando, pero tiene claro que no desea permanecer en la televisión a una avanzada edad.

Mientras tanto, Galilea Montijo asegura que sigue teniendo contrato de exclusividad con Televisa y desea continuar en la empresa.