La agencia de Aldo Tamez de Nigris de 26 años de edad, tuvo que salir a desmentir que el ganador de La Casa de los Famosos México 2025 se fue a Monterrey, Nuevo León, en cuanto pudo.

Los rumores apuntaban que Aldo Tamez de Nigris terminó de hacer la promoción de dos días de La Casa de los Famosos México 2025 y mejor se fue a tu tierra, pero ya negaron todo.

Desmienten regreso de Aldo Tamez de Nigris a Monterrey tras ganar La Casa de los Famosos México 2025

El ganador de La Casa de los Famosos México 2025, Aldo Tamez de Nigris, está por iniciar su tercer día de promoción en el reality show, pero los rumores empezaron a rodearlo.

Y es que según un tweet, a dos días de que el ganador de La Casa de los Famosos México 2025 saliera, había decidido tomar un vuelo a Monterrey, Nuevo León, dejando todo atrás.

Esto impulsado porque la familia de Aldo Tamez de Nigris está en Monterrey y desde que los vio al salir de La Casa de los Famosos México 2025 no los ha vuelto a contactar.

Ante ello, la agencia del influencer decidió salir a desmentir todo, asegurando que solo deben hacer caso a su cuenta en redes sociales y a la de Aldo Tamez de Nigris porque él sigue en CDMX.

Por otra parte, sostuvo “aún no hay fecha confirmada” del regreso de Aldo Tamez de Nigris a Monterrey tras ganar La Casa de los Famosos México 2025, apuntando a fiestas y reuniones que sus fans estén organizando.

“Agradecemos su apoyo y muestras de cariño hacia Aldo”. Comunicado de la agencia de Aldo Tamez de Nigris.

Agencia de Aldo Tamez de Nigris rechaza que esté de regreso en Monterrey tras La Casa de los Famosos México 2025. (@aldotdenigris)

A su vez, la noche del 7 de octubre, Aldo Tamez de Nigris contó en Instagram Stories que apenas agarró el celular y se está tratando de poner al día, pero le ha sido imposible.

El influencer explicó que en tres días “he dormido como tres horas”, entre llamados y trabajo que tiene por La Casa de los Famosos México 2025.

Asimismo, Aldo Tamez de Nigris contó que la noche del 7 de octubre fue a la casa de la conductora de La Casa de los Famosos México 2025, Galilea Montijo, por una fiesta que organizó con integrantes del reality show.