Galilea Montijo -de 52 años de edad- explica que habrá una nueva forma de nominación en La Casa de los Famosos México 2025 que pondrá a los integrantes a temblar.

Y es que con el objetivo de evitar estrategias entre cuartos, La Jefa implementará una dinámica que podría cambiar las cosas dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

Galilea Montijo explica la nueva forma de nominación en La Casa de los Famosos México 2025

Este miércoles 20 de agosto se llevará la cuarta nominación dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

Pero a unas horas de que se realicé la nominación, Galilea Montijo explicó en el programa Hoy la nueva forma de nominación que podrá cambiar las cosas dentro del reality.

Galilea Montijo anunció que llegan los famosos cochinitos a La Casa de los Famosos México 2025 y sus mensajes cambiarán por completo la dinámica que se vive durante la nominación.

Durante su intervención, Galilea Montijo señaló que los cochinitos tendrán 12 mensajes diferentes que cambiarán las estrategias de los cuartos.

“La Jefa les tiene preparado esta noche a los habitantes 12 mensajes diferentes” Galilea Montijo

Y es que La Jefa irá llamando a cada integrante al confesionario y les cuestionará a quién desean nominar, como lo hace habitualmente.

Sin embargo tras su nominación, los habitantes tendrán que romper un cochinito y ver el mensaje que tiene para ellos.

En el programa Hoy se revelaron tres de los mensajes que estarán en los cochinitos:

Al terminar las nominaciones en la sala delante de todos le darás tres puntos a un habitante al que no hayas nominado Saldrás del confesionario y le dirás a los habitantes nominados cuántos puntos les diste Tus nominaciones no cuentan, tienes que nominar a otras personas

Galilea Montijo señaló que las reglas cambian por andar haciendo estrategias adentro y ahora las cosas se pondrán mejor.

La nueva forma de nominación en La Casa de los Famosos México 2025 le echa a perder estrategia a Cuarto Noche

Tras ver lo que pasó en la noche de cine, Cuarto Noche se encuentran confiados de que su estrategia en La Casa de los Famosos México 2025 ha funcionado.

Es por ello por lo que antes de la nominación, planearon repartir la mayor cantidad de puntos para que puedan poner en la placa a tres personas del Cuarto Día.

Y es que se encuentran seguros que Cuarto Día atacarán a dos de ellos de manera segura y no se arriesgarán a dar más puntos.

En ese sentido el Cuarto Noche se pusieron de acuerdo para atacar a personas de arriba y abajo.

Sin embargo, no saben que su estrategia tendrá que cambiar con los cochinitos y es que el mensaje que les toque podría afectar todo su juego.