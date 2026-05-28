La noche del 27 de mayo de 2026, Naim Darrechi de 24 años de edad, fue detenido al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para horas después ser liberado con intervención de su abogado.

Naim Darrechi se encontraba descendiendo de un vuelo de Puerto Vallarta junto con otros creadores de contenido como Sol León, Samara Gabriela, Katy Cardona, quiénes acusaron abuso de autoridad sobre el español.

Naim Darrechi es detenido en el AICM por discriminación

El creador de contenido español, Naim Darrechi, fue detenido por policías en las instalaciones del AICM cuando descendía de su vuelo de Puerto Vallarta.

Ante las acusaciones que hizo una azafata de Viva Aerobus, Naim Darrechi fue trasladado a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales 3 de la alcaldía Venustiano Carranza.

Sin embargo, en aquel momento se argumentaba que Darrechi había sido denunciado por fumar vape en el vuelo, pero horas más tarde se informó que el español fue detenido bajo el argumento de discriminación con la supuesta carpeta CI-FIVC/VC-3/UI-1 C/D/00610/05-2026.

Al haber estado acompañado de creadores de contenido, las transmisiones en vivo comenzaron dónde Sol León fue quien principalmente acusó que policías le impedían el ingreso al abogado de Naim Darrechi, así como abuso de autoridad lo que la llevó a pedir la intervención de Claudia Sheinbaum.

Naim Darrechi es liberado tras su detención en el AICM

El español Naim Darrechi fue detenido al llegar a la CDMX de un vuelo de Puerto Vallarta. Sin embargo, tras horas del arresto fue deliberado alrededor de las 5:00 am del 28 de mayo de 2026.

Aunque hasta el momento se desconocen los detalles específicos de la acusación, el abogado de Darrechi argumentó que la detención fue por discriminación.

Por otra parte, Naim Darrechi ya se mostró en redes sociales agradeciéndole al abogado Víctor Carrillo catalongándolo como “el mejor de toda Ciudad de México”, pero no ha ahondado más en el tema.

Naim Darrechi es liberado tras su detención en AICM. (@derektr_mx)

A su vez, la azafata de Viva Aerobus que lo denunció dijo hablaría en sus redes sociales sobre la denuncia a Naim Darrechi, pero pidió que dejaran a su familia “en paz”. Sin embargo, ha decidido dar de baja su usuario en Instagram.

Hasta el momento, autoridades de la CDMX tampoco han aclarado los detalles de la detención de Naim Darrechi.