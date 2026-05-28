Esta semana se dio a conocer que autoridades federales rechazaron la solicitud de concurso mercantil presentada por Magnicharters. Por ello, te decimos qué pasará con la aerolínea.

De acuerdo con los reportes, la jueza Nataly Pérez dictaminó el 13 de mayo de 2026, la falta de evidencias de Magnicharters sobre gestiones en los registros de correspondencia.

Por tal motivo, la titular de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles en CDMX descartó la solicitud al invalidar el intento de protección que Magnicharters buscó formalizar semanas atrás.

Esto podría pasar con Magnicharters tras rechazo de concurso mercantil

Luego de darse a conocer la resolución negativa por la solicitud voluntaria de concurso mercantil para Magnicharters, analistas señalan cuál podría ser el futuro de la aerolínea.

Expertos sugieren que la compañía aún posee margen de maniobra, siendo la opción más inmediata el envío de una nueva solicitud de concurso que corrija las deficiencias detectadas por la jueza Nataly Pérez.

Cancelaciones de Magnicharters en AICM; Profeco llama a usuarios a denunciar (Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz)

No obstante, el tiempo juega en contra de la administración de Magnicharters, ya que se encuentra a expensas de factores externos.

Entre ellos, el encarecimiento del combustible, cuyos precios elevados han erosionado su capacidad financiera, limitando las posibilidades de una recuperación autónoma.

Existe también la posibilidad de que los propios acreedores tomen la iniciativa legal para forzar un concurso mercantil involuntario.

Es decir, Magnicharters podría elegir un proceso similar al que atravesaron otras compañías aéreas en el pasado reciente.

Por otro lado, aunque la negociación directa con los afectados es una alternativa, analistas advierten que es una estrategia de alto riesgo que podría detonar una oleada de litigios si no se alcanzan convenios satisfactorios.

En última instancia, si los esfuerzos de reestructuración fracasan, la declaración de quiebra definitiva se perfila como el desenlace más probable para Magnicharters en el futuro cercano.