El Abelito -de 25 años de edad- no es el más votado de La Casa de los Famosos México 2025, según una popular encuesta de redes sociales.

El influencer es uno de los nominados de la semana cinco de La Casa de los Famosos México 2025, por lo que está en riesgo de ser eliminado.

El Abelito está en peligro de salir de La Casa de los Famosos México 2025

Según una encuesta en redes de Vaya Vaya, El Abelito está entre los menos votados de La Casa de los Famosos México 2025.

Esta situación ha preocupado a los fans a pocos días del domingo de eliminación en La Casa de los Famosos México 2025.

El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

Esta encuesta pertenece al periodista de espectáculos Gerardo Escañero, quien semana a semana sigue de cerca La Casa de los Famosos México 2025.

Para el final de la quinta semana, son ocho de los 11 habitantes quienes subieron a la placa de nominados.

La preocupación de los fans surge en torno a rumores que señalan las encuestas de Vaya Vaya como “bastante acertadas”.

La buenas noticias para El Abelito es que es el menos votado del cuarto Noche , pero no de los demás nominados.

Debajo del influencer se encuentran otros nombres como:

Mariana Botas, de 35 años de edad

Dalilah Polanco, de 53 años de edad

Antes de la salvación quién podría irse de La casa de los famosos #encuestavayavaya #lcldfmx #lacasadelosfamosos pic.twitter.com/oXZBbv25RO — Vaya Vaya (@vayavayatv) August 28, 2025

El Abelito está preocupado por votos divididos en La Casa de los Famosos México 2025

Por segunda semana consecutiva, El Abelito forma parte de la placa de nominados de La Casa de los Famosos México 2025.

El influencer libró su primera nominación al ser salvado por los votos del público, pero en esta ocasión se ha dicho preocupado.

El principal motivo se debe a que todos los miembros de su equipo, el cuarto Noche , también están nominados .

Por lo que teme que la división de votos por los fans los terminen perjudicando más que ayudarlos.

Sin embargo, El Abelito confía en que los fans vuelvan a salvarlo a él y a todos los del cuarto Noche.

Así como ha pasado en semanas atrás de La Casa de los Famosos México 2025.