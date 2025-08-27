Los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se preparan para una quinta nominación que podría definir el futuro del reality.

Sin embargo, este miércoles 27 de julio se anunció que habría nuevo cambio en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2025, lo que podría poner a temblar a sus integrantes.

Mar Contreras y Dalilah Polanco se enfrentan en La Casa de los Famosos México 2025

La tensión entre Mar Contreras -de 44 años de edad- y Dalilah Polanco va en aumento en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que la situación no ha mejorado desde que Dalilah Polanco -de 47 años de edad- se burló del hecho de que Mar Contreras le contó que cuando veía mariposas creía que eran sus papás.

Ya que usuarios creen que Dalilah Polanco se sigue burlando de esta situación de Mar Contreras.

1. Mar le cuenta a Dalilah que sus papás murieron en la pandemia y que siempre los sueña con forma de mariposa, un día se mete una mariposa a la casa y Mar le dice a Dalilah que cree que es una señal.



2. Dalilah se burla de Mar a sus espaldas y dice “otra mariposa, le voy a… pic.twitter.com/bAIxIDttts — Q U E E N (@dimeperra) August 26, 2025

Sin embargo, Dalilah Polanco confesó que nunca quiso lastimar a Mar Contreras con sus comentarios.

Y es que Dalilah Polanco señaló que le salió ese comentario cuando estaba jugando a actuar como Mar Contreras.

Y es que Mar Contreras pensó que Dalilah Polanco se estaba burlando con lo que le había pasado con sus papás.

En otro de los videos se puede ver a Mar Contreras reclamándole a Dalilah Polanco por el comentario que habría realizado de la mariposa.

Y es que para Mar Contreras, Dalilah Polanco se estaba burlando de la memoria de sus padres y aprovechándose de una historia que ella le había comentado.

Para Mar Contreras esta situación no es un juego, por lo que no le pareció que Dalilah Polanco se lo tomará de juego.

Tras la situación que vivió con Mar Contreras, Dalilah Polanco no dudo en disculparse y aseguró que no fue su intención lastimarla.

Dalilah Polanco señaló que aunque no tenía la intención de hacerla sentir mal, se disculpaba porque se dio cuenta que a lo mejor no actúo de forma correcta.

En su conversación, Dalilah Polanco señaló que ella no lo ve como Mar Contreras, pero entiende perfectamente su dolor porque ella también ha tenido pérdidas importantes.

Para Dalilah Polanco nunca lo hizo con la intención de lastimar a Mar Contreras y que le salió como parte del juego.

Dalilah Polanco destacó que habló con Mar Contreras y le ofreció una disculpa, pero no siente que usó una información que solo lo sabía ella.

En su conversación, Dalilah Polanco puntualizó que en La Casa de los Famosos México 2025 las emociones se viven diferentes y depende de cada persona.

Para Dalilah Polanco el enojo de Mar Contreras tuvo algo que ver más con lo que ella siente en su interior que con lo que dijo.

Ya que Dalilah Polanco considera que jamás se burló de Mar Contreras, pero ella se lo tomó así por algo que viene guardando.

Es por ello por lo que consideró que es importante tratarse para resolver todos esos conflictos interiores y que no saltes con cualquier comentario.

No alcancé a grabar el principio pero Delulu Polanco está mandando a la gente iracunda (léase Mar) a terapia! Si, así como lo oyen!!!!Dalilah mandando a la gente a terapia para controlar sus emociones!!!! El chiste se cuenta solo!!! #LaCasaDeLosFamososMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/1qSndgJ96y — Lily🌷 (@LilyTVFan) August 27, 2025

¿Dalilah Polanco preocupada por la versión que está mostrando en La Casa de los Famosos México 2025?

Tras la noche de cine, Dalilah Polanco se mostró preocupada por la percepción que pueda estar dando en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que Dalilah Polanco señaló que se ha enfocado en cosas que no debería de darles importancia y eso ha provocado que muestre a una persona que no es.

Dalilah Polanco reconoció que es difícil pensar que solo es un personaje en La Casa de los Famosos México 2025 y uno que no le gusta.

Mariana Botas -de 35 años de edad- y Shiky creen que Dalilah Polanco si esta afectada por todo lo que ha pasado en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que Mariana Botas y Shiky -de 53 años de edad- creen que a Dalilah Polanco si le afectó la noche de cine por como la ven los demás.

Ya que a Dalilah Polanco no les está gustando ver que la están viendo como una especie de ogro, cuando ella no es así.

Mariana Botas y Shiky consideraron que debían animar a Dalilah Polanco porque no la habían visto de esa manera.

Tras ver de esa manera a Dalilah Polanco, Mariana Botas y Shiky acordaron en ir a darle un beso para mostrarle su apoyo.

Y es que querían que Dalilah Polanco supiera que podía contar con ellos dos y que si conocían su verdadera personalidad.

Shiky le dice a Mariana que irá con Dalilah a darle un beso porque la siente triste y Mariana le dice que también va. Shiky le responde: pero nada de hablar eh jjajajajajasjjs#LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/HpsjjcwTuj — sify 🪼 (@sliphy_) August 27, 2025

Realizan broma de paty la cabezona en La Casa de los Famosos México 2025

A través de las redes sociales se mostró que Facundo -de 47 años de edad- fue el primero en caer en la broma de paty la cabezona en La Casa de los Famosos México 2025.

En el video se muestra la cara de asco que puso Facundo al entrar al baño.

facundo fue la primera victima de paty la cabezona JAJAJJAJAJA#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/QtEgffQjRL — nani (@tayscastles) August 27, 2025

Pero Facundo no fue el único y es que El Guana -de 38 años de edad- también fue víctima de esta broma.

Sin embargo, El Guana se tomó con humor esta situación y no se enojó.

Mar Contreras revela que su gusto culposo es la leche materna

En una plática, Mar Contreras confesó que uno de sus gustos culposos es la leche materna.

Respuesta que sorprendió a sus compañeros y es que señalaron que para ellos no sabía rico.

Sin embargo, Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- fue más allá al señalar que siempre y cuando se tome del envase.