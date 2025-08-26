Eduardo Yáñez -de 64 años de edad- mostró su apoyo a El Abelito y recordó el proyecto que grabaron juntos.

A la par, el actor mexicano le deseó suerte a El Abelito -de 25 años de edad- como habitante de La Casa de los Famosos México 2025.

Eduardo Yáñez y su foto con El Abelito: “Mucha suerte en este proyecto”

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Eduardo Yáñez compartió un par de fotografías de cuando trabajó con El Abelito.

Esto cuando ambos filmaron la película ¡Qué padre... es mi familia! del 2022, siendo el actor quien recordó un poco de la experiencia.

Eduardo Yáñez y El Abelito posan y sonríen en la primera imagen, mientras que en la segunda el influencer yace dormido sobre una silla.

De acuerdo con Eduardo Yáñez, las fotos datan de una vez en la que tuvieron que grabar toda la noche.

“Así trabajamos toda la noche, así amanecimos filmando“, escribió el actor mexicano.

Finalmente, Eduardo Yáñez finalizó este bonito recuerdo refiriéndose a El Abelito como un amigo.

“Mucha suerte en este proyecto amigo”, se leía en el mensaje del actor por la participación de El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025.

El Abelito, integrante de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

El Abelito también recordó a Eduardo Yáñez en La Casa de los Famosos México 2025

Así como Eduardo Yáñez, El Abelito conserva buenos recuerdos de la experiencia que fue grabar su primera película.

Esto a través de “Vida en fotos”, sección de La Casa de los Famosos México 2025 en la que los habitantes hacen un recorrido de sus primeros años y trayectoria.

Siendo en un momento que a El Abelito le salió una foto junto a Eduardo Yáñez por el mismo proyecto que compartieron.