Un video de La Casa de los Famosos México 2025 demostraría que El Abelito tuvo una mala conducta en el reality show y ya piden no infantilizarlo.

Una cámara del reality show captó a los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 haciendo ejercicio cuando El Abelito de 25 años de edad, cometió un acto que para algunos es fatal porque “no es un niño”.

El Abelito “no es un niño” dicen indignados por la infantilización del integrante de La Casa de los Famosos México 2025

Tanto Cuarto Día como Cuarto Noche están vigilados, así como todos los rincones de La Casa de los Famosos México 2025 siendo momentos claves los que captan las cámaras como una terrible acción de El Abelito.

Los conductores de La Casa de los Famosos México 2025 lo han dicho, conforme pasen las nominaciones la tensión en el reality show irá creciendo, aunque El Abelito parece el más relajado.

Y es que una cámara de La Casa de los Famosos México 2025 captó que El Abelito está dispuesto a divertirse a toda costa y sin importarle sus acciones.

El Abelito, integrante de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Ahora, una terribles acciones que El Abelito habría tenido en La Casa de los Famosos México 2025 están desatando el enojo porque aseguran que lo están infantilizando.

Un video muestra que mientras hacían ejercicio en el jardín, El Abelito tuvo una terrible acción con quien se cree es Ninel Conde al tener la acción de acercarle su aparato reproductor en el trasero de la actriz.

Incluso se escucha a Ninel Conde quejarse de la acción que El Abelito tuvo y que la tomó por sorpresa.

“No, no, Abelito (...)”. Ninel Conde, actriz.

Ninel Conde (@ninelconde / Instagram )

Y es que El Abelito también aprovechó para tirar un albur al preguntar “¿cuántas llevas?” y recibir la contestación de Shiky de “trece”.

“Entre más me la mamas más me crece”. El Abelito, influencer.

Ante ello, en redes sociales los fans de La Casa de los Famosos México 2025 están pidiendo no infantilizar a El Abelito, asegurando “no es un niño” y debe tener consecuencias como adulto.

“Abelito no es un niño. Es un adulto con problemas de enanismo! No todo lo que haga debería dar ternura (sic)”. Usuario de Twitter.

Abelito NO ES UN NIÑO

Es un adulto con problemas de enanismo! No todo lo que haga debería dar ternura #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/TPqNhekjiM — ElSinFiltros (@filtros_el) August 12, 2025

¿El Abelito fue irrespetuoso con Ninel Conde? Hay dudas de sus acciones en La Casa de los Famosos México 2025

Una cámara de La Casa de los Famosos México 2025 habría captado el momento en que El Abelito tiene un acto irrespetuoso con Ninel Conde y por lo que piden no infantilizarlo, pero ¿fue un hecho real?

Aunque por el ángulo pareciera que El Abelito le faltó al respeto a Ninel Conde, una toma más amplia demuestra que no fue así.

El decir “Abelito no es un niño” junto a sus acciones no tendrían validez, pues El Abelito no fue irrespetuoso con Ninel Conde, incluso no acercó sus genitales a nadie, solo hizo la acción.

El otro ángulo muestra que aunque El Abelito sí hizo la acción y dijo el albur, no lo hizo cerca del cuerpo de nadie, sino a un grupo en general.

Incluso, la toma más amplia de la acción demuestra que Ninel Conde no dijo nada e incluso se acercó a El Abelito para corregir a su “hijo” por andar de alburero.

“Te voy a dar una corregida hijo (...)”. Ninel Conde, actriz.

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2025? El reality show va en su tercera semana.