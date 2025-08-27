Ricardo Peralta -de 36 años de edad- cree que a estas alturas de La Casa de los Famosos México 2025, El Abelito se ‘apagó’.

De acuerdo con Ricardo Peralta, El Abelito -de 25 años de edad- ya no tiene la misma chispa que cuando inició La Casa de los Famosos México 2025.

Ricardo Peralta preocupado por El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025

Fue por medio de su cuenta de X que Ricardo Peralta dio su más reciente opinión de La Casa de los Famosos México 2025.

El influencer se mostró preocupado por El Abelito y Aldo Tamez de Nigris, asegurando que ya no los ve como antes.

El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

“Ya veo cansados a Aldo y a Abel ¿estoy mal?“, preguntó Ricardo Peralta en sus redes sociales.

Cabe destacar que El Abelito y Aldo Tamez de Nigris hicieron una rápida mancuerna en La Casa de los Famosos México 2025.

Ambos se coronaron como los bromistas del programa y el público los ve como dos de los finalistas.

Sin embargo, para Ricardo Peralta el ánimo de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 ha decaído.

“Ya los noto más serios, más negativones, ya no tan llenos de vida y gracia”, escribió el influencer.

Al respecto, usuarios y fans salieron a defender al dúo dinámico, e incluso invitaron a Ricardo Peralta a ver el 24/7 de La Casa de los Famosos México 2025.

Asegurándole que ahí, tanto El Abelito como Aldo Tamez de Nigris siguen siendo los mismos de siempre.

Pregunta real, ya veo cansados a Aldo y a Abel ¿estoy mal? O sea ya los noto más serios, más negativones, ya no tan llenos de vida y gracia. {username} (@torpecillo_) August 26, 2025

El Abelito extraña a su novia en La Casa de los Famosos México 2025

Ricardo Peralta podría no estar equivocado en cuanto al bajo ánimo de El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025.

Esto debido a que el creador de contenido admitió extrañar a su novia.

Por si fuera poco, El Abelito reveló que el 26 de agosto cumplió tres años de relación , motivo por el que comenzó a extrañarla aún más.

El sentimiento se intensificó en La Casa de los Famosos México 2025 cuando dijo extrañar también a su familia y su hogar.