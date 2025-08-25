La mamá de El Abelito sorprende al revelar que ve a Elaine Haro como nuera tras La Casa de los Famosos México 2025.

A través de un video compartido en YouTube, la señora Cristina habló sobre la participación de El Abelito -de 25 años de edad- en el reality y cómo su nombre se ha viralizado.

¿Elaine Haro y El Abelito podrían tener un romance tras La Casa de los Famosos México 2025? Así lo cree la mamá del influencer

A un mes de que entró a La Casa de los Famosos México 2025, El Abelito vivió su primera nominación dentro del reality.

El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

Es por ello por lo que su mamá acudió a los foros de La Casa de los Famosos México 2025, donde fue entrevistada por el programa Hoy.

En el video de YouTube, la mamá de El Abelito sorprendió al revelar que ve a Elaine Haro como nuera tras La Casa de los Famosos México 2025.

Esto luego de que la señora Cristina fue cuestionada sobre si creía que a El Abelito le gustaba alguien dentro del reality.

Por lo que de inmediato señaló a El Abelito puede que le guste Elaine Haro, con la que ha tenido una buena relación dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

“Pues a lo mejor sí, la más chiquita, Elaine, yo siento” Señora Cristina, mamá de El Abelito

La señora Cristina puntualizó que no podría decir si El Abelito si iniciaría un romance o no con Elaine Haro, pero no vería nada de malo.

“No sabría decirles, pero que tiene” Señora Cristina, mamá de El Abelito

Cabe recordar que El Abelito ha presumido su relación con su novia Aranza Salazar.

La mamá de El Abelito confiesa que su hijo está cumpliendo su sueño en La Casa de los Famosos México 2025

Durante su conversación con el programa Hoy, la señora Cristina también habló sobre lo que vivió con la primera nominación de El Abelito.

La señora Cristina destacó que si sintió tristeza, pero después se tranquilizó porque sabe que es parte del juego de La Casa de los Famosos México 2025.

“Sentí poquita tristeza, pero a la vez entré en calma, porque uno tiene que saber que uno tiene que jugar” Señora Cristina, mamá de El Abelito

En el video, la señora Cristina confesó que El Abelito está cumpliendo un sueño al participar en el reality.

Y es que El Abelito siempre soñó con estar en la televisión y ahora en La Casa de los Famosos México 2025 lo está cumpliendo.

“Él siempre soñaba, yo pienso que lo logró, porque el quería estar en televisión y lo logró muy bien, fue una alegría inmensa para mí saber que él ha realizado su sueño” Señora Cristina, mamá de El Abelito

Sobre las mercancías que han lanzado con el rostro de El Abelito, su mamá cree que su hijo a gustado y por eso ahora buscan vender con su imagen.

“Como le ha gustado al público, que están buscando cómo poder vender de mí hijo” Señora Cristina, mamá de El Abelito