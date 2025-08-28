Hoy miércoles 27 de agosto se están llevando a cabo las nominaciones de la semana cinco en La Casa de los Famosos México 2025.

Los 11 habitantes que siguen en pie afrontan en estos momentos un nuevo cambio en los protocolos con la “dinámica de la ruleta”.

Llega la “dinámica de la ruleta” a La Casa de los Famosos México 2025

La Jefa agarró de bajada a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 con la “dinámica de la ruleta” en el confesionario.

Este cambio sorprenderá a todos durante el transcurso de la gala de nominados, pues es por segunda semana consecutiva que nominan al azar.

La Casa de los Famosos México, confesionario (Especial)

Horas antes de la gala de nominados, se le explicó a los televidentes en el matutino Hoy que la ruleta sería parte de la dinámica semanal.

Evidentemente, a los habitantes les llegó la noticia como balde de agua fría, esto después de que pasaran las últimas horas ajustando estrategias entre cuartos.

En la semana cuatro, el azar también tocó las puertas de La Casa de los Famosos México 2025.

Esto después de que las consignas dentro de unos cochinitos de barro cambiaran las nominaciones que los habitantes habían hecho con anterioridad.

En esta ocasión, la ruleta tiene el poder de restar desde 3 puntos a la nominación de cualquier habitante o sumar hasta 3 bajo la misma premisa.

Cuarto Noche en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

Shiky es el habitante con inmunidad en La Casa de los Famosos México 2025

Como cada semana, hay un habitante inmune a subir a la placa de nominados por ser líder de la semana en La Casa de los Famosos México 2025.

Shiky fue el gran ganador de la quinta prueba de líder tras vencer a Dalilah Polanco y Mar Contreras.

En un juego de destreza, el español se impuso con amplio margen de ventaja, lo que le permitió subir a la suite y adquirir inmunidad.