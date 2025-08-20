El Abelito -de 25 años de edad- es fan de Los Alegres del Barranco, pero se niega a cantar sus canciones en La Casa de los Famosos México 2025.

Los Alegres del Barranco hicieron apología del delito tras mostrar fotos de narcotraficantes durante sus conciertos, pero El Abelito es su fan.

El Abelito no canta canciones de Los Alegres del Barranco en La Casa de los Famosos México 2025

Durante una charla con sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2025, salió a relucir los gustos musicales y qué artistas querrían que les llevaran.

El Albelito se declaró fan de Los Alegres del Barranco, un grupo de música regional mexicana y narcocorridos.

“¿Tú sabes quiénes son los Alegres del Barranco? Los Alegres del Barranco cantan buenas rolas” El Abelito

Le pidieron a El Abelito que cantara una canción de Los Alegres del Barranco, pero él se negó, ya que sabe la temática de dichas melodías.

“Tienen románticas y tienen corridos, pero los corridos no se pueden cantar aquí. Que ellos lleguen a cantarnos, porque tienen románticas” El Abelito

El Abelito no quiso cantar las canciones de Los Alegres del Barranco, pero lanzó su repertorio de canciones románticas.

La Casa de los Famosos México 2025 nunca llevará a Los Alegres del Barranco para cantarles a sus habitantes, pero El Abelito no pierde la esperanza.

El Abelito (Instagram/@el_abelito_oficial)

Los Alegres del Barranco no serán invitados a La Casa de los Famosos México por esta razón

En la recta final de La Casa de los Famosos México 2025, la producción les lleva a los habitantes diversos artistas y grupos.

El Abelito propuso que le lleven Los Alegres del Barranco a La Casa de los Famosos México 2025, pero no va a ocurrir.

Los Alegres del Barranco fueron acusado de apología del delito tras cantar canciones alusivas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además de colocar fotos de este cártel durante varios de sus conciertos.

La Fiscalía General de Justicia de Jalisco, investigó abrió una carpeta de investigación contra Los Alegres del Barranco y les congelaron más de 5 millones de pesos.

A pesar de que se suspendió el proceso en su contra, Los Alegres del Barranco deberán donar dinero a causas sociales y dar pláticas.

Es por eso que Los Alegres del Barranco nunca acudirán a La Casa de los Famosos México 2025.