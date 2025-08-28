Nuevamente casi todos los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se encuentran nominados, ¿será que cambiarán su estrategia rumbo al domingo de eliminación?

Este jueves 28 de agosto los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se preparan para ganarse el beneficio de la salvación.

Elaine Haro se fue al Cuarto Noche, pero el fandom no la apoyaría en La Casa de los Famosos México 2025

Tras encontrar la moneda del destino, Elaine Haro -de 22 años de edad- decidió cambiarse a Cuarto Noche en La Casa de los Famosos México 2025.

Muchos consideraron este movimiento de Elaine Haro como una estrategia y es que ya se había dado cuenta que el Cuarto Noche era el más apoyado.

Sin embargo, el fandom dejó en claro que no van a apoyar a Elaine Haro pese a que ya se encuentre en Cuarto Noche.

Y así se lo hicieron saber cuando les llevaron un carrito a Cuarto Noche y les dejaron claro que deben de cerrar filas.

📎 Les llevan “carrito” durante la prueba de presupuesto… vean la cara de Mariana 😳



“TEAM NOCHE LOS CINCO A LA FINAL, FILAS CERRADAS”



ALDO ABELITO ALEXIS AARÓN y MAR



Elaine escuchando que no le funcionó su estrategia 😂😂 y Guana sintió el verdadero terror… pic.twitter.com/uaEPjtjCpT — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 27, 2025

Ahora que se encuentra en Cuarto Noche, Elaine Haro decidió nominar a Facundo, de 47 años de edad.

Aunque Elaine Haro señaló que había tomado la decisión de nominar a Facundo, porque no les daría puntos a sus compañeras, usuarios creen que lo hizo porque él le dio puntos en la primera semana.

Elaine Haro habló con Facundo sobre el hecho que lo nominó, pero él le dijo que no tenía problema ya que sabía que saldría en la placa.

Facundo le dijo a Elaine Haro que aunque no le hubiera dado puntos, él hubiera salido nominado por lo que le pidió que no se sintiera mal.

Elaine Haro decidió ser honesta con su cuarto y les reveló que en esta ocasión había decidido dar puntos a un integrante de cada grupo.

Sin embargo, les aseguró que a partir de la siguiente nominación jugará para Cuarto Noche y nominará a los de Día.

De esta manera, Elaine Haro se consagró como parte del Cuarto Noche.

Tras salir nominado, Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- pidió a sus seguidores votos para todo el Cuarto Noche.

Aldo Tamez de Nigris incluso aseguró que si gana la salvación se la va a dar a Mar Contreras -de 44 años de edad- y es que habría prometido que la iba a proteger.

Aldo a la cámara: "Voten por los de noche, doña alegría tirame el paro súbeme a las historias"



"Si gano la salvación va para mar"

**mar lo abraza** 🥹



"Si ando funadillo me desfunan" #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/NZ872vzswi — Julián 🐐 (@JuliGoonz) August 28, 2025

Aaron Mercury le agradece a Shiky por ayudarle con Elaine Haro

Tras tener algún problema con Elaine Haro, Aaron Mercury -de 24 años de edad- le agradeció a Shiky por haberlo ayudado.

Y es que Shiky -de 53 años de edad- habló con Elaine Haro sobre lo que estaba viviendo con Aaron Mercury y le pidió no tomarse las cosas tan apecho.

Aaron Mercury reconoció que gracias a Shiky pudo hablar de una mejor manera con Elaine Haro y ya arreglaron sus diferencias.

¿Mariana Botas no entiende las indirectas en La Casa de los Famosos México 2025?

En los últimos días, Mariana Botas -de 35 años de edad- se ha encontrado en medio de la polémica tras apropiarse de la sudadera de Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025.

Mariana Botas señaló que le quitaba la sudadera a Aldo Tamez de Nigris porque le daba mucho frío.

Es por ello por lo que ahora le mandaron varias sudaderas, sin embargo Mariana Botas no entendió la indirecta y señaló que a lo mejor pensaban afuera que se morían de frío.

Mariana: A mí me mandaron varias sudaderas que no pedí… yo creo que piensan que tenemos frío.



JKSJAJAJAJAJAKAKAKJAJAJAJA ME MEO

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣



Ya digan quien se las mandó???

#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/Ol446ENKhg — luisito🙂 (@SoyRobbbin) August 27, 2025

Mariana Botas incluso le relató a Shiky como terminó compartiendo camastro con Aldo Tamez de Nigris.

Y es que en los últimos días, se ha señalado que Mariana Botas anda detrás de Aldo Tamez de Nigris, pero en está ocasión dijo que fue él quien se acostó en su camastro.

Es por ello por lo que le pidió que le diera un espacio y así compartieron camastro y no fue porque ella lo busco de esa manera.

Mariana dice que Aldo fue el que se acostó en el camastro en el que ella estaba. 👀#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/5RVzXFZpcF — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) August 28, 2025

Algo que se ha señalado de Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025 es que habla mucho.

Y es que sus compañeros se han dado cuenta que no deja de hablar y a veces es imposible seguirle el paso.

Así se lo dijo Shiky y es que ahora le toca compartir la suite con Mariana Botas.