A dos semanas del inicio de La Casa de los Famosos México 2025, El Abelito, de 25 años, se perfilaba como era el favorito para ganar el reality show.

Sin embargo, un episodio reciente lo ha colocado en el centro de la polémica, por algo que le hizo a Ninel Conde, que ha sido calificado como violencia en su máxima expresión.

El momento se ha convertido en un video viral que ha provocado críticas hacia los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 e incluso hacia su audiencia.

El Abelito (Instagram/@el_abelito_oficial)

Este fue el reprobable acto que El Abelito cometió contra Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025

En el video aparece Ninel Conde -de 48 años- y otros participantes ejercitándose cuando El Abelito se acerca y pregunta cuántas repeticiones llevan. Shiky respondió, “trece”.

En ese momento, El Abelito, quien se encuentra detrás de Ninel Conde, hace un gesto de doble sentido con los brazos, mientras se ríe y dice: “me crece”.

De inmediato, Ninel Conde reacciona indignada, diciéndole: “No, no, no, Abelito… los niños… es horario familiar, Abelito”.

Otros integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 también muestran su desaprobación por el comportamiento del influencer.

Al notar su error, El Abelito se disculpa en repetidas veces, diciendo, “perdón, no, perdón… perdón, perdón”.

Así funaron a El Abelito por su mal comportamiento en La Casa de los Famosos México 2025

En redes sociales, muchos lamentaron la acción de El Abelito, afirmando que lo que hizo fue, desde inapropiado, hasta violencia de género en su máxima expresión.

Incluso, algunos internautas recordaron otros comportamientos cuestionables de El Abelito, como supuestas fotos íntimas que se habría tomado durante una de las fiestas temáticas de La Casa de los Famosos México 2025.

Otros criticaron que el público sea más permisivo con El Abelito que con otros concursantes, debido a su imagen “inocente” o a su carisma.

A pesar de ser la agredida, Ninel Conde también ha sido blanco de críticas, pues los internautas consideran este caso sí ameritaba una reacción como la que tuvo con Alexis Ayala, cuando este le gritó a Elaine Haro en una prueba por el presupuesto.