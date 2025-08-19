Ninel Conde -de 48 años de edad- recordó la amistad que sostuvo con El Abelito durante su corta estancia en La Casa de los Famosos México 2025.

La cantante, incluso, comparó al creador de contenido con Wendy Guevara -de 32 años de edad- por el ambiente agradable que crea con cada uno de los habitantes.

Ninel Conde de El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025: “Es lo que venía siendo Wendy Guevara”

Tras su eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, Ninel Conde ha comenzado a dar declaraciones de su experiencia en el reality show.

Al ser cuestionada por El Abelito, la cantante admitió que el influencer le recordó mucho a Wendy Guevara en la primera edición del programa.

El Abelito, integrante de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

“Es como lo que venía siendo Wendy en la temporada pasada. O sea, ellos iluminan todo a su alrededor, entonces donde estén ellos todo es divertido”, dijo Ninel Conde de El Abelito.

La cantante también tuvo la oportunidad de recordar sus mejores momentos con el influencer, destacando los bailes que solían compartir en La Casa de los Famosos México 2025.

“Ay, lo adoro”, decía Ninel Conde en cada video de ella con El Abelito en entrevista con Marie Claire Harp.

Del mismo modo, la cante adelantó que, una vez termine el programa, se reencontrará con el influencer para hacer algunas colaboraciones que ya habían prometido.

Dando a entender que fuera de La Casa de los Famosos México 2025 buscará seguir en contacto con El Abelito.

Ninel Conde también fue criticada por su cercanía con El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025

Durante la semana uno de La Casa de los Famosos México 2025 la dupla favorita del público fue la de El Abelito y Ninel Conde.

Ambos regalaron de los mejores momentos y más divertidos al inicio de la competencia.

Sin embargo, y pese haber demostrado una buena química, Ninel Conde fue criticada por la amistad que entabló con El Abelito.

Esto debido a que los fans consideraron que la cantante se acercaba a él por conveniencia más que con el interés de forjar una relación auténtica.