El Abelito -de 25 años de edad- confesó en La Casa de los Famosos México 2025 que sus fans le han dicho que es el “Hasbulla mexicano”.

Hasbulla Magomédovich Magomédov es un influencer ruso con acondroplasia que es mundialmente conocido por su forma de enanismo.

El Abelito revela en La Casa de los Famosos México 2025 cómo es la relación con sus fans

En la suite de La Casa de los Famosos México 2025 hubo un momento de confesiones con El Abelito.

El influencer comentó cómo es la relación que tiene con sus fans, siendo algunos de ellos que se le acercan con el fin de cumplir algunas fantasías o fetiches.

El Abelito, integrante de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

De acuerdo con El Abelito, más que una foto a un autógrafo sus fans suelen contactarlo con fines poco comunes.

Situación que atribuye a su baja estatura y al morbo que suele generar en algunas personas.

En algún punto, incluso, El Abelito reconoció que muchos lo ubican como el “Hasbulla mexicano”.

Esto debido a que suelen verlo de la misma manera “tierna” que al influencer de origen ruso.

El Abelito y Aldo Tamez de Nigris son la sensación en La Casa de los Famosos México 2025

La semana tres de La Casa de los Famosos México 2025 fue enteramente de El Abelito y Aldo Tamez de Nigris, de 26 años de edad.

Fue el deportista quien, como líder de la semana, decidió subir a la suite junto con el influencer.

Ambos habitantes son de los favoritos en La Casa de los Famosos México 2025, siendo que los primeros días en la suite fueron bien aprovechados por ambos.

El Abelito no solo ha tenido buenas pláticas con Aldo Tamez de Nigris, sino que también han sido las mentes maestras de bromas para el resto de los habitantes.

Primero, ocultaron toda la comida del congelador y les hicieron pensar a los demás que La Jefa y la producción habían limitado los suministros.

Mientras que, una vez ya en la suite, usaron condones como globos de agua para mojar a los habitantes .

Ahora, El Abelito y Aldo Tamez de Nigris están siendo del agrado del público en La Casa de los Famosos México 2025 por su buena relación y complicidad.