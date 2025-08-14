Familia mexicana le diseña una silla especial a El Abelito para que la pueda usar durante su participación en La Casa de los Famosos México 2025.

Luego de que le rompieron su silla, una familia mexicana creó una especial a El Abelito -de 25 años de edad- que prometen será muy resistente e incluso podrían subirse sus compañeros.

Así fue diseñada la silla especial para que Abelito la pueda usar en La Casa de los Famosos México 2025

Gracias a su gran carisma, El Abelito se ha logrado ganar el corazón de todos los seguidores de La Casa de los Famosos México 2025.

El Abelito (Tomada de video)

Sin embargo, una familia mexicana se conmovió al ver que Dalilah Polanco accidentalmente rompió su silla, por lo que no dudó en diseñarle una especial para El Abelito.

Y es que si bien la producción le arregló su silla a El Abelito, esta familia mexicana no dudo en construirle una especial para el integrante de La Casa de los Famosos México 2025 y que sea resistente.

A través de un video de YouTube, se mostró el proceso de creación de ‘La silla de Abelito’, la cual promete satisfacer las necesidades del influencer dentro del reality.

Y es que no solo puede ocupar como una silla, sino que además se convierte en una escalera para que pueda alcanzar cualquier lugar.

Esta familia mexicana prometió que esta diseñada especialmente para Abelito y es que fue creada con sus medidas.

Sin embargo, es tan resistente que los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 podrán usarla sin el riesgo de que la rompan.

Piden permiso a La Casa de los Famosos México 2025 para que le puedan entregar a El Abelito su silla especial

La silla de El Abelito de inmediato se viralizó en las redes sociales, por lo que ahora la familia mexicana busca que se la puedan hacer llegar al integrante de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que la silla incluso cuenta con el nombre de El Abelito y fue pintada de un color lila para que pueda estar acorde al diseño que tiene el reality.

La silla de El Abelito fue diseñada para que cumpla con todas sus necesidades dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

Actualmente se encuentra en las manos del programa Cuéntamelo Ya!

Esperan que La Jefa les de permiso de que se la puedan entregar a El Abelito y de esta manera se cumpla el deseo de la familia mexicana que la diseñó.