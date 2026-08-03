Yanet García se vuelve el blanco de sus compañeros en el primer posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2026 y Cynthia Klitbo se fue contra ella.

La Casa de los Famosos México 2026 tuvo su primer posicionamiento y Cynthia Klitbo arremetió contra Yanet García por acusarla con sus compañeros por roncar.

Siete compañeros de Yanet García se posicionaron con ella, siendo la participante con más críticas durante el posicionamiento.

Cynthia Klitbo se va contra Yanet García en el posicionamiento en La Casa de los Famosos México 2027

Yanet García es uno de los cinco nominados de La Casa de los Famosos México 2026 y la mayoría de sus compañeros se posicionaron en su fila, siendo el comentario de Cynthia Klitbo el más destacable.

Cynthia Klitbo expresó que se había sentido humillada por Yanet García, luego de que ella les contara a todos sus compañeros que roncaba.

“Yanet, quiero que te vayas de la casa porque a pesar de que ronco me hiciste sentir muy humillada, me super exhibiste, te vi pasar por todos lados platicando con todo mundo y por otro lado siento que te la pasas mucho en tu vanidad y colaboras poco en la casa” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo mencionó que quería que Yanet García se fuera de La Casa de los Famosos 2026 porque no colaboraba y solo estaba enfocada en el cuidado de su imagen.

Yanet García se disculpó con Cynthia Klitbo por exhibirla por roncar: “No fue mi intención hacerte sentir de esa manera”.

La conductora se comprometió a colaborar con sus compañeros si se quedaba en La Casa de los Famosos México 2026.

Yanet García se lleva casi todos los posicionamientos de La Casa de los Famosos México 2026

Los comentarios contra Yanet García continuaron y Flor Vigna, quien volvió a mencionar que se tarta demasiado tiempo arreglándose en lugar de convivir con sus compañeros.

Ernesto Laguardia también se posicionó en su contra y expresó que se sentía traicionado porque se había mudado de habitación por los ronquidos.

“Yanet quiero que te vayas de la casa porque creo que la has pasado mal en muchos sentidos (...) me dolió que te fueras del cuarto, sé que los ronquidos de un servidor te molestaron, pero eso lo advertí, te pido una disculpa por eso” Ernesto Laguardia

El actor se disculpó con ella por roncar, pero le mencionó que al cambiarse de equipo su visión sobre ella había cambiado.

Moisés Peñaloza dice que Yanet García estaba retraída y no colaboraba con las decisiones de la casa, a lo que la conductora expresó que tomaría sus comentarios en cuenta.