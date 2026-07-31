Amigos de Memo Schutz y TUDN hacen campaña para salvarlo tras ser nominado de La Casa de los Famosos México 2026.

Memo Schutz forma parte de los siete nominados de La Casa de los Famosos México 2026 junto con:

Alfredo Tame reveló que está en campaña para pedir votos por su amigo Memo Schutz y confía en que se salve de ser eliminado el domingo 2 de agosto.

Lanzan campaña para que Memo Schutz no sea eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Memo Schutz podría ser el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026, por lo que sus amigos, compañeros y TUDN están haciendo una campaña para que se quede.

La cuentas oficiales de redes sociales de TUDN están pidiendo votos para su conductor con frases como: “Los jugamos en el mismo equipo. Vota por Memo”.

TUDN pide votos para Memo Schutz (Instagram/@tudnmex)

También han compartido videos de los mejores momentos de Memo Schutz en La Casa de los Famosos 2026, y compañeros como Enrique Burack destacan sus cualidades.

Alfredo Tame reveló a De Primera Mano que está convocando a los fans de Memo Schutz para que acudan al Ángel de la Independencia y pidan votos por el conductor.

“Tienen que conocerlo más, voten por él, no se puede ir Memo (…) Ya jalé a un par que nos vamos a bailar al Ángel a recaudar votos” Alfredo Tame

Amigos y compañeros de Memo Schutz lo quieren dentro de La Casa de los Famosos 2026

Alfredo Tame afirmó que Memo Schutz es una gran persona, por lo que espera que espera que esté más tiempo dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

“TUDN está haciendo campañas para que pueda suceder, es que al final la decisión de la gente y por eso me atrevo a estar tan tranquilo porque veo la reacción que está teniendo la gente en redes” Alfredo Tame

El amigo de Memo Schutz espera que las personas voten por el conductor, pues ha tenido gran aceptación en redes sociales.

Será el domingo 2 de agosto cuando se sepa quién será el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026, y los amigos de Memo Schutz confían en que el público lo apoyará.