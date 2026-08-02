Por la gira Together, Together de Harry Styles de 32 años de edad, el cantante volvió a la Ciudad de México (CDMX) con un concierto en el Estadio GNP Seguros que le provocó una caída en su segundo show.

Fueron seis las fechas que Harry Styles logró agotar en el Estadio GNP Seguros, donde además demostró que ni la lluvia impedirá que salga a dar show aunque eso lleve a caídas en el escenario.

Harry Styles sufre caída en su segundo concierto en el Estadio GNP Seguros

El cantante Harry Styles arribó en la última semana de julio a la CDMX por las seis fechas que logró hacer para conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Sin embargo, el concierto del 1 de agosto de 2026 se vio entorpecido por la lluvia y el granizo de esa tarde-noche, por lo que Harry Styles salió más tarde de lo previsto al escenario.

Aunque el cantante no rompió el corazón de sus fans pues el concierto sí se llevó a cabo, tuvo una fuerte caída mientras cantaba “Golden”, pues las condiciones del escenario no eran favorecedoras por la lluvia de minutos antes.

Cámaras de sus fans en primera fila captaron el momento en que Harry Styles resbaló en el escenario. Sin embargo, sorprendió más la forma en que reaccionó porque no perdió el estilo.

Y es que como el cantante cayó de lado, no tuvo más que posar con el mismo estilo que lo caracteriza, lo que sus fans adoraron.

Incluso se vio que cuando Harry Styles volvió a ponerse de pie, caminó con mayor cuidado y ya no con la rapidez que lo hizo caer en el escenario.