Aldo Rendón se enoja con la producción de La Casa de los Famosos México 2026 horas antes de la primera eliminación y pide que ya no voten por él.

Horas antes de la primera Gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, Aldo Rendón se molestó porque no le “arreglaron” una falda.

El conflicto inició cuando la jefa pidió a Aldo Rendón que se colocara su micrófono, a lo que él respondió exaltado: “Cuando me den la pu... falda”.

Aldo Rendón explota contra la producción de La Casa de los Famosos México 2026

A pesar de ser uno de los nominados, Aldo Rendón explotó contra la producción de La Casa de los Famosos México 2026 tras no arreglarle una prenda que utilizaría en la Gala de eliminación.

“Estoy harta, ojalá me saquen a mí hoy, ya no voten por mí, ya me quiero ir a la verga, estoy esperando para que me arreglen una puta falda, no me la pudieron arreglar, para qué chingados hay equipo de producción de diseño” Aldo Rendón

👁️ Aldo Rendón estalló contra producción y dejaron los micrófonos abiertos en el 24/7:



“Estoy harta, ojalá me saquen a mí hoy, ya no voten por mí, ya me quiero ir a la verga, estoy esperando para que me arreglen una puta falda, no me la pudieron arreglar, para qué chingados hay… pic.twitter.com/ieWxnOZyBH — nacho con O (@NachoConO) August 3, 2026

Aldo Rendón exigió que lo eliminara de La Casa de los Famosos México 2026 y pidió a sus seguidores que ya no votaran por él, ya que estaba harto.

La molestia de Aldo Rendón con la producción de La Casa de los Famosos México 2026 inició porque no pudieron arreglar una falda y se quejó del equipo de diseño del programa.

Aldo Rendón fue el primer nominado del realitie y junto a cinco de sus compañeros corren el riesgo de ser eliminados.

Aranta Ruiz fue quien nominó a Aldo Rendón durante el primer día de La Casa de los Famosos México 2026 y tras ser una de las nominadas, la actriz decidió salvarse.

Aldo Rendón se queja del uso de micrófonos dentro de La Casa de los Famosos México 2026

La molestia de Aldo Rendón con la producción de La Casa de los Famosos México 2026 continuó y se quejó del uso de los micrófonos todo el día.

Aldo Rendón se escuchaba molesto y expresó que desde la 6:00 a.m. le pedían que se colocara el micrófono, a pesar de que no hablaba.

Karina Torres le pedía a Aldo Rendón que se tranquilizara, mientras él mencionaba que estaba tranquilo.