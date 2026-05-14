Paty Cantú tendrá cuatro conciertos en La Maraka. Aquí te decimos las fechas, precio y preventa de los boletos.

Estos son los detalles de los conciertos de Paty Cantú:

Fechas: 14 y 15 de agosto

Lugar: La Maraka

Acceso al lugar: 8:00 p.m.

Inicio del show: 9:30 p.m.

Venta: Ya disponible

Paty Cantú en La Maraka: precio de los boletos

Estos son los precios de los boletos para las cuatro presentaciones de Paty Cantú en La Maraka:

VIP Oro: $2,800

MXNVIP: $2,350

MXNVIP pa: $1,500 MXN

Preferente: $1,500 MXN

General: $1,200 MXN

Vista Parcial: $800 MXN

Paty Cantú (Paty Cantú Instagram @patycantu )

Recuerda que se puedan agregar recargos al final de la compra de 80 pesos y los lugares reservan tu espacio en una mesa del lugar.

Se estima que el concierto de Paty Cantú dure alrededor de 2 horas.

La Maraka se ubica en calle Mitla número 410 en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.

Paty Cantú promete un setlist “irrepetible” en su concierto en La Maraka

Aún hay lugares disponibles para las presentaciones de Paty Cantú, quien promete tener un setlist sorpresa para sus fans.

Paty Cantú adelantó que su setlist para los conciertos en La Maraka tendrán canciones de sus discos ‘Corazón bipolar’ y ‘La Mexicana’.

La cantante está por lanzar su canción “El accidente ideal”, el cual forma parte de su nuevo disco ‘Basado en una historia real’.

En este sentido, el setlist de Paty Cantú en La Maraka podría estar compuesto por éxitos como:

Afortunadamente no eres tú

Corazón bipolar

Manual

Suerte

Ojalá

Quiero tenerte

La Mexicana

Cuando vuelvas

Ansiedad

No lo sé

Mírame

Llévame contigo

Resistiré

Goma de mascar

Déjame ir

Suerte

Clavo que saca otro clavo

No fue suficiente

Valiente