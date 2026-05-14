Paty Cantú tendrá cuatro conciertos en La Maraka. Aquí te decimos las fechas, precio y preventa de los boletos.
Estos son los detalles de los conciertos de Paty Cantú:
- Fechas: 14 y 15 de agosto
- Lugar: La Maraka
- Acceso al lugar: 8:00 p.m.
- Inicio del show: 9:30 p.m.
- Venta: Ya disponible
Paty Cantú en La Maraka: precio de los boletos
Estos son los precios de los boletos para las cuatro presentaciones de Paty Cantú en La Maraka:
- VIP Oro: $2,800
- MXNVIP: $2,350
- MXNVIP pa: $1,500 MXN
- Preferente: $1,500 MXN
- General: $1,200 MXN
- Vista Parcial: $800 MXN
Recuerda que se puedan agregar recargos al final de la compra de 80 pesos y los lugares reservan tu espacio en una mesa del lugar.
Se estima que el concierto de Paty Cantú dure alrededor de 2 horas.
La Maraka se ubica en calle Mitla número 410 en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.
Paty Cantú promete un setlist “irrepetible” en su concierto en La Maraka
Aún hay lugares disponibles para las presentaciones de Paty Cantú, quien promete tener un setlist sorpresa para sus fans.
Paty Cantú adelantó que su setlist para los conciertos en La Maraka tendrán canciones de sus discos ‘Corazón bipolar’ y ‘La Mexicana’.
La cantante está por lanzar su canción “El accidente ideal”, el cual forma parte de su nuevo disco ‘Basado en una historia real’.
En este sentido, el setlist de Paty Cantú en La Maraka podría estar compuesto por éxitos como:
- Afortunadamente no eres tú
- Corazón bipolar
- Manual
- Suerte
- Ojalá
- Quiero tenerte
- La Mexicana
- Cuando vuelvas
- Ansiedad
- No lo sé
- Mírame
- Llévame contigo
- Resistiré
- Goma de mascar
- Déjame ir
- Suerte
- Clavo que saca otro clavo
- No fue suficiente
- Valiente