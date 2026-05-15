Concierto en la CDMX con la llegada de Los Pericos al Foro Puebla. Ocesa ya liberó toda la información del evento para la venta de boletos:

Boletera: Ticketmaster y en las taquillas del inmueble

Preventa Banamex: viernes 15 de mayo a las 11:00 a.m.

Venta general: sábado 16 de mayo a las 11:00 a.m.

Cabe destacar que para tarjetahabientes Banamex la opción de compra con la preventa es de hasta 3 meses sin intereses.

Precio de los boletos para concierto de Los Pericos en Foro Puebla

Hasta ele momento, Ticketmaster no ha revelado el precio oficla de los boletos para el concierto de Los Pericos, así como el mapa del recinto.

Sin embargo, se estima que el costo por entrada sea de aproximadamente 800 pesos.

Los Pericos en Foro Puebla (X | @@ocesa_total)

Los Pericos regresan a México con shows íntimos y nueva música de Inmortal

La agrupación argentina Los Pericos confirmó su regreso a México con dos conciertos que reafirman la estrecha relación construida durante décadas con el público mexicano y latinoamericano.

La banda llegará al país impulsada por el lanzamiento de Inmortal, su producción discográfica más reciente que incluye colaboraciones y sencillos como “Inmortal” junto a Sabino, “Soledad” y “Amor Bonsai”.

Para su presentación en el Foro Puebla, el grupo apostará por un formato más íntimo y cercano, ofreciendo una experiencia distinta respecto a sus espectáculos masivos en otros escenarios.

Durante el concierto, Los Pericos interpretarán canciones de su nuevo álbum sin dejar fuera clásicos como “Jamaica Reggae”, “Nada que perder” y “Movida Rastafari”, fundamentales en su trayectoria musical.

Fundada en 1986, la agrupación inició interpretando covers de referentes del reggae como Bob Marley, Peter Tosh y Toots & The Maytals antes de consolidar un estilo propio.

Con el paso de los años, Los Pericos se posicionó como una de las bandas más representativas del reggae en español, reconocimiento que incluso les valió distinciones desde Jamaica.

El espectáculo promete combinar reggae, ska, rocksteady, roots reggae y rock en una noche que buscará conectar nostalgia, nuevas canciones y una atmósfera cercana con sus seguidores.