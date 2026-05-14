Natalia Lafourcade tendrá dos conciertos en el Teatro Metropólitan y estas son las fechas, precios de los boletos y preventa.

Cancionera Tour de Natalia Lafourcarde contempla dos conciertos y estas son las fechas:

Domingo 11 de octubre

Lunes 12 de octubre

Lugar: Teatro Metropólitan

Venta fans: 14 de mayo a las 12:00 pm

Preventa Banamex: viernes 15 de mayo a las 11:00 am

Venta general: sábado 16 de mayo a las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Natalia Lafourcade en el Teatro Metropólitan: Precio de los boletos

La venta para fans pedirá un código que se puede obtener registrándote en la página oficial de Natalia Lafourcade.

Estos son los precios aproximados para el concierto de Natalia Lafourcarde en el Teatro Metropólitan:

Preferente A $3,507.50

Preferente AA $3,208.50

Preferente B $2,403.50

Preferente BB $2,135

Balcón C $1,561.50

Balcón D $1,073.50

Balcón E $793

Natalia Lafourcade tendrá dos conciertos en el Teatro Metropólitan (X/@ocesa)

La venta de boletos será a través de Ticketmaster y estos son precios aproximados, ya que la boletera no ha revelado los precios oficiales, más cargos.

El Teatro Metropólitan se ubica en avenida Independencia número 90, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Natália Lafourcade tendrá 5 conciertos en Centroamérica

Cancionera Tour 2026 contempla cinco conciertos en Centroamérica:

17 de septiembre: Guatemala en Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias

19 de septiembre: Tegucigalpa, Honduras en Nacional de ingenieros Coliseum

22 de septiembre: El Salvador en Salamanca

24 de septiembre: Costa Rica en Parque Viva-Anfiteatro Imperial

3 de octubre: San Juan, Puerto Rico en Coca-Cola Music Hall

Cancionera es el nombre del último álbum de Natalia Lafourcade, lanzado en 2025 y el cual cuenta con 14 canciones.

Natalia Lafourcade ha tenido gran éxito con su gira y tiene sold out en sus siguientes conciertos en Colombia, Uruguay y Argentina.