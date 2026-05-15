Previo a su concierto en el Tecate Emblema 2026 de este sábado 16 de mayo, el cantante británico Louis Tomlinson ya confirmó su regreso a México en 2027 con magno show en el Estadio GNP Seguros.

Así que fans ya les tenemos los detalles de boletos y fecha para el concierto en el Estadio GNP Seguros del ex One Direction, Louis Tomlinson en 2027:

Fecha: Sábado 10 de abril 2027

Sede: Estadio GNP Seguro de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Venta Fans: 25 de mayo 2026 a las 10:00 de la mañana, previo registro en louistomlinson.club.os.fan/unlocklatam27

Preventa Beyond: 26 de mayo 2026 a las 9:00 am con códigos

Preventa Priority: 27 de mayo 2026 a las 9:00 de la mañana con códigos

Preventa Banamex: 28 de mayo 2026 a partir de las 2:00 de la tarde

Venta general y en taquillas del Palacio de los Deportes: 29 de mayo 2026 desde las 2:00 pm

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

Louis Tomlinson regresa a México en 2027: boletos y fecha para concierto en el Estadio GNP Seguros

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Regreso a México 2027 de Louis Tomlinson con magno concierto en el Estadio GNP Seguros además de fechas en Chile, Argentina y Brasil.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.